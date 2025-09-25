Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 26/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Phổ Vinh 3, Phổ Vinh 5, Phổ Vinh 6, Phổ Vinh 7, Phổ Vinh 11, Phổ Vinh 12, Phổ Vinh 14, Phổ Vinh 16. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay Bulon, Guzon, cùm xà bị rỉ sắt sáu NR Phổ Vinh 3, RN Phổ Vinh 6, NR Phổ Vinh 7 – XT 477/ĐPH Thí nghiệm CBM TBA Phổ Vinh 6, 14 - XT 477/ĐPHSơn vỏ MBA Phổ Vinh 7, 12 - XT 477/ĐPH 26/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm khu du lịch Sa Huỳnh 2 và công ty cổ phần Sa Huỳnh Beach. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA du lịch Sa Huỳnh 2 - XT 473/ĐPH 26/09/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm Phổ Minh 18. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM TBA Phổ Minh 18 - XT 473/MĐU 26/09/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Châu 1. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Phổ Châu 1 - XT 473/ĐPH 26/09/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Minh 19. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM TBA Phổ Minh 19 - XT 477/ĐPH

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đội 11 Công Ty 75, Đội 12 Công Ty 75, Đội 13 Công Ty 78, Đội 14 Công Ty 78, Đội 16 Công Ty 78, Đội 17 Công Ty 78, Đội 21 Công Ty 75, Đội 22 Công Ty 75, Đội 24 Công Ty 75, Đội 25 Công Ty 75, CN716BD15, trạm KTM064 Viettel, Biên Phòng 703. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện lắp đặt xà sứ đấu nối đóng điện cho TBA xây dựng mới Mầm Non MB716 tại trụ 386/187/180/39Đội QLĐ TP kon Tum thực hiện phát quang hành lang tuyến ĐD 35kV đi Đội 16, Đội 22, 24 công ty 78

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Ba Lế 2, Ba Lế 3. Đội quản lý điện Ba Tơ Dựng cột, chuyển TBA Ba Lế 2 từ vị trí cũ sang vị trí mới

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T13 Đăk Hring, TTVT Đăk Hà - T13 DHR, Trần Xuân Vịnh, trạm xay đá công ty Thành An, Hồ Mạnh Dũng. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN tháo, đấu lèo trụ 481DAHA_176. Công ty TNHH Lộc Phát thi công kéo rãi căng dây và lắp đặt phụ kiện đường dây hạ thế XDM; dựng cột chèn, lắp đặt xà, MBA, thiết bị và phụ kiện TBA T11B Đăk Hring. Đội quản lý điện Đăk Hà thay thế dây bo cổ sứ bằng giáp níu cổ sử ĐZ 22kV đi T13 Đăk Hring. Chuyển lưới hạ thế thuộc TBA KQH Phía Tây Tân Lập B.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm NLMT Đăk Ang 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Khách hàng đề nghị cắt điện TBA để TNĐK bộ đo đếm hợp bộ trung áp 26/09/2025 từ 12h30 - 14h30 Mất điện trạm NLMT Đăk Ang 2. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Khách hàng đề nghị cắt điện TBA để TNĐK bộ đo đếm hợp bộ trung áp

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 10h00 - 13h00 Mất điện trạm Sơn Long 2, Sơn Long 12, Sơn Long 14, Sơn Long 15. Đội quản lý điện Sơn Hà Chèn cột 07A để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 07-08 NR Sơn Long 2-XT 473T2.SHA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

