Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Cà Mau

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 26/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 26/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Bạc Liêu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

26/09/2025

từ 06h00 - 13h00

Mất điện Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4, phường Bạc Liêu.Đội quản lý điện Bạc LiêuBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Giá Rai

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

26/09/2025

từ 06h30 - 12h30

Mất điện khóm 19A, 20, 21, 22, 23, Phong Thạnh, phường Giá Rai.Đội quản lý điện Giá RaiBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đầm Dơi

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

26/09/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện Một phần ấp Tân Thành, ấp Bàu Sen, ấp Tân Phú, ấp Tân Hiệp, ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi.Đội quản lý điện Đầm DơiBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Phước Long

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

26/09/2025

từ 06h00 - 12h00

Mất điện ấp Phước 3B, xã Phước Long.Đội quản lý điện Phước LongBảo trì và sửa chữa lưới điện

26/09/2025

từ 06h00 - 16h30

Mất điện ấp Tường 1, Huê 3, xã Phước Long.Đội quản lý điện Phước LongBảo trì và sửa chữa lưới điện

26/09/2025

từ 06h30 - 15h30

Mất điện ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A xã Phước Long.Đội quản lý điện Phước Long Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hồng Dân

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

26/09/2025

từ 06h30 - 15h30

Mất điện ấp Ninh Phước, Tà Óc xã Hồng Dân.Đội quản lý điện Hồng DânBảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 26/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
