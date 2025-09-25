Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 26/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Bạc Liêu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h00 - 13h00 Mất điện Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4, phường Bạc Liêu. Đội quản lý điện Bạc Liêu Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Giá Rai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h30 - 12h30 Mất điện khóm 19A, 20, 21, 22, 23, Phong Thạnh, phường Giá Rai. Đội quản lý điện Giá Rai Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đầm Dơi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện Một phần ấp Tân Thành, ấp Bàu Sen, ấp Tân Phú, ấp Tân Hiệp, ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi. Đội quản lý điện Đầm Dơi Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Phước Long

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h00 - 12h00 Mất điện ấp Phước 3B, xã Phước Long. Đội quản lý điện Phước Long Bảo trì và sửa chữa lưới điện 26/09/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện ấp Tường 1, Huê 3, xã Phước Long. Đội quản lý điện Phước Long Bảo trì và sửa chữa lưới điện 26/09/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A xã Phước Long. Đội quản lý điện Phước Long Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hồng Dân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện ấp Ninh Phước, Tà Óc xã Hồng Dân. Đội quản lý điện Hồng Dân Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 26/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.