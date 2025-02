Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/02/2025 tại Bến Tre.

26/02/2025 từ 08h00 - 16h00

Mất điện ấp Thới Hòa thuộc xã Thành Thới A và ấp An Lộc, An Qui thuộc xã An Thới.

Điện lực Mỏ Cày Nam

Tiến hành công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện trung, hạ áp