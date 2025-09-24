Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 25/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Điểm Dân Cư Số 10. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum -XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện dựng trụ lắp đặt xà sứ tăng chốt dây đấu nối đóng điện đường dây 35Kv và TBA xây dựng mới Trường Mầm Non Măng Non. Đội QLĐ TP Kon Tum kết hợp mất điện tu bổ TBA Điểm dân cư số 10

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Nuôi tôm P.An 1. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn võ MBA NT Phổ An 1 - XT 473/MĐU 25/09/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Phổ Nhơn 12. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM TBA Phổ Nhơn 12 - XT 473/MĐU 25/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Châu 2 và Phổ An 5. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Phổ Châu 2 - XT 473/ĐPH và sơn võ MBA NT Phổ An 5 - XT 473/MĐU 25/09/2025 từ 09h00 - 12h00 Mất điện trạm Nuôi tôm Phổ An 6, Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn võ MBA NT Phổ An 6 - XT 473/MĐU 25/09/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Nhơn 14. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM TBA Phổ Nhơn 14 - XT 473/MĐU

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Công Bôi, Nghĩa Hà 1, Nghĩa Hà 2, Nghĩa Hà 6, Nghĩa Hà 7, Nghĩa Dõng 3, Nghĩa Dõng 4, Nghĩa Dõng 5, Nghĩa Dõng 8, Nghĩa Dõng 9, Nghĩa Dũng 4, Nghĩa Dũng 6, Nghĩa Dõng 11, Nghĩa Dũng 12, Nghĩa Dõng 13, Nghĩa Hà 18, Nghĩa Hà 23, Nghĩa Hà 26, Hồ Xuân Hương 3 và trạm ảo Bảo Lê. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Dựng cột, lắp xà, sứ đường dây 22kV 17 trí từ cột 49 đến cột 78-XT480/QNG; thay dây dẫn và phụ kiện từ cột 49 đến cột 60; từ cột 66 đến cột 77-XT480/QNG XDCB

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk Rơ Wang. Đội quản lý điện Đăk Hà 1. Đội SCĐN tháo đấu lèo tại vị trí 481DAHA_389. 2. Công ty TNHH Lộc Phát thi công lắp đặt nâng công suất TBA Đăk Rơ Wang và căng, rải dây hạ thế thuộc TBA Đăk Rơ Wang.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm NLMT Dak Kan 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Khách hàng đề nghị cắt điện TBA để TNĐK bộ đo đếm hợp bộ trung áp

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Sơn Màu 4, Sơn Màu 5, Sơn Màu 8. Đội quản lý điện Sơn Hà Chèn cột 11A để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 11-12 NR Sơn Màu 5-XT 473T2.SHA. Thay FCO thành LBFCO NR Sơn Màu 5

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm bơm Gò Su - Trạm CC, Giả 6 ( Bơm Nghĩa Thuận) bán 05 KH, Gò Cây Mít, Nghĩa Thắng 14, Nghĩa Thắng 7, Nghĩa Thắng 8, Nghĩa Thọ 1, Nghĩa Thọ 2, Nghĩa Thuận 2, Nghĩa Thuận 8, Nghĩa Thuận 9, Bơm Nghĩa Thuận - 471/T9, Kho Vũ khí đạn K20 - 471/T9, Hộ Kinh Doanh Lê Ưng, Mỏ đá Nghĩa Thuận - 471/T9, Điện MTMN - Trại Gà Trứng, Hoàng Nam - ĐMT. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Thi công lắp 05 chụp đầu cột 2,5m, thay 11 vị trí cột BTV bằng cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-5, thay 02 dây néo TK70-12, thay bu lông và các phụ kiện kèm đoạn từ cột 68 đến cột 68/25 NR Nghĩa Thọ - XT472/QPH.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.