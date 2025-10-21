Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm E24 và Kon Dray 2. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện tháo gỡ MBA 100kVA 22/0,4kV và lắp đặt lại MBA 50kVA 22/0,4kV tại TBA E 24

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Hai Bà Trưng 5 và Lê Khiết 1. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Tháo lèo xuống TBA và bọc cách điện 3 pha đường dây 22kV đỉnh cột TBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG bằng phương pháp hotline. Thay MBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG từ 400kVA xuống 250kVA thay cáp tổng AB tổng. Đấu lèo xuống TBA và tháo bọc cách điện 3 pha đường dây 22kV đỉnh cột TBA Hai Bà Trưng 5-XT474/QNG bằng phương pháp hotline

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Sơn Tân 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 1,04km dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70; dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Tân 4Thay 1,12km dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70; dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Tân 4

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm cà phê Bông Sen. Đội quản lý điện Sa Thầy Đội quản lý điện Sa Thầy thay công tơ bị hỏng (Mất màn hình)

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm TT Mộ Đức 9. Đội quản lý điện Mộ Đức Tháo 03 lèo tại cột 136 đường dây 22kV trục chính XT 475/MDU xuống FCO NR TT Mộ Đức 9 XT 475/MDU bằng PP Hotline. Thay 01 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại vị trí cột 136/1. Thay 18 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03). Thay 02 dây néo TK50-12 tại các vị trí 136/1 (01), 136/10 (01). Thay 26 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí 136/1 (01), từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 136/11 (01). Lắp 32 mét ống bọc cách điện trung thế tại các vị trí 136 (2,5m), từ 136/1 đến 136/9 (09 vị trí mỗi vị trí 03m), 136/10 (2,5m). Thay 18 khóa néo HKN50-70 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03). Thay 18 khóa CK7-15 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 1 25/11 (03).Thay 08 cùm xà đỡ thẳng tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 cái). Thay 18 buloon M16x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (04), 136/10 (04), 136/11 (06). Thay 36 buloon M14x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (10), 136/1 (10), 136/10 (10), 136/11 (06). Thay 08 buloon M16x220+Eru Londen tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 bộ). Thay 14 buloon M16x250+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (03), 136/10 (03), 136/11 (04) đường dây 22kV NR TT Mộ Đức 9. Đấu 03 lèo tại cột 136 đường dây 22kV trục chính XT 475/MDU xuống FCO NR TT Mộ Đức 9 XT 475/MDU bằng PP Hotline.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/10/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Thôn 2 Diên Bình. Đội quản lý điện Đăk Tô Cải tạo thay cầu dao hộp bằng ATM tủ điện, kết hợp thay TI.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

