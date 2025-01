Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/01/2025 tại Vĩnh Long

22/01/2025 từ 13h30 - 15h30

Mất điện khách hàng trạm 3 An Lạc 2, thuộc khu vực ấp An Lạc 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm.

Điện lực Vũng Liêm

Tiến hành các công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp