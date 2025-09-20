Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2025 tại Cần Thơ

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 21/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Thuận Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện một phần khu vực Qui Thạnh 1, Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng. Đội quản lý điện Thốt Nốt Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Trung Nhứt

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện một phần khu vực Tràng Thọ A, phúc Lộc 1, 2, 3 phường Trung Nhứt. Đội quản lý điện Thốt Nốt Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Ngã Năm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 14h30 - 17h00 Mất điện khóm Tân Phú, phường Ngã Năm. Đội quản lý điện Ngã Năm Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Ngã Bảy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện phường Ngã Bảy. Đội quản lý điện Ngã Bảy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Long Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Long Mỹ Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Lợi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện một phần các ấp ấp 11, ấp 14 thuộc xã Vĩnh Lợi. Đội quản lý điện Phú Lộc Tiến hành việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đại Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện một phần ấp Mang Cá, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Kế Sách Tiến hành việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Phước Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng. Đội quản lý điện Ngã Bảy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thạnh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện khu vực Xẻo Vông C, phường Đại Thành và ấp Thạnh Lợi A1, A2, xã Thạnh Hòa. Đội quản lý điện Ngã Bảy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Xà Phiên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện xã Xà Phiên (khu vực xã Thuận Hưng cũ và ấp 04 xã Thuận Hòa cũ), thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Vĩnh Viễn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 21/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cần Thơ để khán giả tiện theo dõi.