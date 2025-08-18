  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2025 tại Thành phố Huế

Cần biếtThứ Hai, 18/08/2025 18:06:26 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 19/08/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2025 tại Thành phố Huế

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 19/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

19/08/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện trạm Bình Thành 1, Bình Thành 2, Bình Thành 3, Bình Thành 4, Bình Thành 5, Bình Thành 6, Bình Thành 7 và trạm cấp nước Bình Thành, định cư Bình Thành, Nham Biều T1, Lặp Quang Bình Thành.Đội quản lý điện Hương TràDựng cột giữa khoảng VT 3-4 XT 472 TG Bình Điền nâng cao độ võng nguy cơ sự cố. Xử lý tồn tại ĐD XT 472 TG Bình Điền

19/08/2025

từ 09h45 - 11h00

Mất điện trạm Vân Cù 1.Đội quản lý điện Hương TràCắt cao hạ thế TBA Vân Cù 1

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

19/08/2025

từ 06h30 - 11h30

Mất điện trạm khách sạn Morin.Đội quản lý điện Nam Sông HươngThay MBA KS Morin (1000kVA)

19/08/2025

từ 13h15 - 17h30

Mất điện trạm Thú Nhồi Bông.Đội quản lý điện Nam Sông HươngThay MBA Thú Nhồi Bông (630kVA)

Lịch cúp điện phường Hương An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

19/08/2025

từ 08h00 - 10h00

Mất điện trạm Vạn Xuân.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngTNĐK, xử lý chảy dầu cực cao hạ thế MBA Vạn Xuân

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

19/08/2025

từ 08h10 - 10h40

Mất điện trạm bơm Kế Môn.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnXử lý khoảng cách pha đất, thay dây lèo pha B cột FCO Bơm Hói Chu thuộc XT 478 Điền Lộc

19/08/2025

từ 13h30 - 16h00

Mất điện trạm bơm Điền Môn 1.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnXử lý khoảng cách pha đất, thay dây lèo pha B cột 63/3 thuộc XT 478 Điền Lộc

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 19/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn