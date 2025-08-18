Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 19/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Bình Thành 1, Bình Thành 2, Bình Thành 3, Bình Thành 4, Bình Thành 5, Bình Thành 6, Bình Thành 7 và trạm cấp nước Bình Thành, định cư Bình Thành, Nham Biều T1, Lặp Quang Bình Thành. Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột giữa khoảng VT 3-4 XT 472 TG Bình Điền nâng cao độ võng nguy cơ sự cố. Xử lý tồn tại ĐD XT 472 TG Bình Điền 19/08/2025 từ 09h45 - 11h00 Mất điện trạm Vân Cù 1. Đội quản lý điện Hương Trà Cắt cao hạ thế TBA Vân Cù 1

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm khách sạn Morin. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA KS Morin (1000kVA) 19/08/2025 từ 13h15 - 17h30 Mất điện trạm Thú Nhồi Bông. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Thú Nhồi Bông (630kVA)

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/08/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Vạn Xuân. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương TNĐK, xử lý chảy dầu cực cao hạ thế MBA Vạn Xuân

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/08/2025 từ 08h10 - 10h40 Mất điện trạm bơm Kế Môn. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý khoảng cách pha đất, thay dây lèo pha B cột FCO Bơm Hói Chu thuộc XT 478 Điền Lộc 19/08/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm bơm Điền Môn 1. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý khoảng cách pha đất, thay dây lèo pha B cột 63/3 thuộc XT 478 Điền Lộc

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 19/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.