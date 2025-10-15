Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 16/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Hương An
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 06h20 - 18h00
|Mất điện trạm Canh Nông 3, Dép Thêu, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Phùng Hưng, Chương Đức 2.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Di dời RMU Dép Thêu, TBA Canh Nông 3, TBA Dép Thêu và chuyển đấu nối trung hạ thế theo yêu cầu UBND thành phố
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 06h15 - 11h00
|Mất điện tram An Cựu 3, An Cựu 4, An Cựu 5, cơ khí Phú Xuân, khách sạn Sơn Hải.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Lắp LBS, BAN tại vị trí 5/16 ĐD 22kV tuyến 472 Huế 1
Lịch cúp điện phường Phú Bài
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 06h30 - 17h30
|Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, bơm Thủy Phù 1, Thủy Phù 3, Tân Khai.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thay cột các vị trí 51A/5, 51A/8, 51A/9, 51A/10 nhánh rẽ đi Thủy Phù 3 XT 474 Phú Bài
Lịch cúp điện phường Thuận An
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 07h30 - 09h30
|Mất điện trạm bơm Phú Mậu, Mậu Tài, Phú Mậu 10, Tân Lập, Vọng Trì Tây 2.
|Đội quản lý điện Phú Vang
|Thay MBA Phú Mậu 10
16/10/2025
từ 09h00 - 13h30
|Mất điện trạm Vĩnh Lại.
|Đội quản lý điện Phú Vang
|Thay MBA Vĩnh Lại
Lịch cúp điện xã Khe Tre
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 08h00 - 12h00
|Mất điện trạm Thượng Nhật.
|Đội quản lý điện Nam Đông
|Lắp xà sứ, căng dây đấu nối đường dây xây dựng mới đi TBA Thượng Nhật 3 vào vị trí 110/5 thuộc xuất tuyến 473 TG Nam Đông.
Lịch cúp điện xã Quảng Điền
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
16/10/2025
từ 07h30 - 16h30
|Mất điện trạm Điền Hương 4, Điền Hương 11, CP Điền Hương 1, CP Điền Hương 2, CP Điền Hương 3, CP Điền Hương 4, CP Điền Hương 5, CP Điền Hương 6, CP Điền Hương 7, bơm Nước Biển CP Điền Hương 1, bơm nước mặn Điền Hương, nuôi tôm Điền Hương 5, nuôi tôm Điền Hương 8, nuôi tôm Điền Hương 9, nuôi tôm Điền Hương 10.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Thay thanh cái, bulong các TBA Điền Hương 8,9,10, thay bulong, colie 24 vị trí cột nhánh rẽ Điền Hương 8, 9, 10.
16/10/2025
từ 08h00 - 09h40
|Mất điện trạm Mỹ Xá 1.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Xử lý tiếp xúc tại vị trí A1, xử lý bung lèo hạ thế, cân pha san tải TBA Mỹ Xá 1, khắc phục tồn tại bão
16/10/2025
từ 09h40 - 11h35
|Mất điện trạm Tây Thành 2.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Xử lý tiếp xúc, thay phụ kiện tại vị trí B11/9/3 cân pha san tải TBA Tây Thành 2, khắc phục tồn tại bão
16/10/2025
từ 13h30 - 16h35
|Mất điện trạm Tây Thành, Tây Thành 2.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Xử lý khoảng cách pha đất từ vị trí A5 đến A7, khắc phục tồn tại bão
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Thành phố Huế ngày 16/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.
