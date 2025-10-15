Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 16/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 06h20 - 18h00 Mất điện trạm Canh Nông 3, Dép Thêu, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Phùng Hưng, Chương Đức 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Di dời RMU Dép Thêu, TBA Canh Nông 3, TBA Dép Thêu và chuyển đấu nối trung hạ thế theo yêu cầu UBND thành phố

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 06h15 - 11h00 Mất điện tram An Cựu 3, An Cựu 4, An Cựu 5, cơ khí Phú Xuân, khách sạn Sơn Hải. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 5/16 ĐD 22kV tuyến 472 Huế 1

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, bơm Thủy Phù 1, Thủy Phù 3, Tân Khai. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay cột các vị trí 51A/5, 51A/8, 51A/9, 51A/10 nhánh rẽ đi Thủy Phù 3 XT 474 Phú Bài

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm bơm Phú Mậu, Mậu Tài, Phú Mậu 10, Tân Lập, Vọng Trì Tây 2. Đội quản lý điện Phú Vang Thay MBA Phú Mậu 10 16/10/2025 từ 09h00 - 13h30 Mất điện trạm Vĩnh Lại. Đội quản lý điện Phú Vang Thay MBA Vĩnh Lại

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Thượng Nhật. Đội quản lý điện Nam Đông Lắp xà sứ, căng dây đấu nối đường dây xây dựng mới đi TBA Thượng Nhật 3 vào vị trí 110/5 thuộc xuất tuyến 473 TG Nam Đông.

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Điền Hương 4, Điền Hương 11, CP Điền Hương 1, CP Điền Hương 2, CP Điền Hương 3, CP Điền Hương 4, CP Điền Hương 5, CP Điền Hương 6, CP Điền Hương 7, bơm Nước Biển CP Điền Hương 1, bơm nước mặn Điền Hương, nuôi tôm Điền Hương 5, nuôi tôm Điền Hương 8, nuôi tôm Điền Hương 9, nuôi tôm Điền Hương 10. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay thanh cái, bulong các TBA Điền Hương 8,9,10, thay bulong, colie 24 vị trí cột nhánh rẽ Điền Hương 8, 9, 10. 16/10/2025 từ 08h00 - 09h40 Mất điện trạm Mỹ Xá 1. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý tiếp xúc tại vị trí A1, xử lý bung lèo hạ thế, cân pha san tải TBA Mỹ Xá 1, khắc phục tồn tại bão 16/10/2025 từ 09h40 - 11h35 Mất điện trạm Tây Thành 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý tiếp xúc, thay phụ kiện tại vị trí B11/9/3 cân pha san tải TBA Tây Thành 2, khắc phục tồn tại bão 16/10/2025 từ 13h30 - 16h35 Mất điện trạm Tây Thành, Tây Thành 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý khoảng cách pha đất từ vị trí A5 đến A7, khắc phục tồn tại bão

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Thành phố Huế ngày 16/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.