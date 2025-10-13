Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 14/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 06h00 - 15h30 Mất điện trạm Kim Long 2, Nhân Tâm. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách, đấu lèo 22 kV tại vị trí cột 176 về phía cột 175 thuộc XT 475 Huế 2. Lắp xà và đấu nối TBA Nguyễn Phúc Nguyên (XDM) tại vị trí cột 164 XT 475 Huế 2. Tháo hạ đường dây đi TBA TC Cầu Nguyễn Hoàng tại cột 156 XT 475 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bê tông Thủy Phương (Wisenco). Kho 890, Nhà Công Vụ Kho 890. Trường Trung Cấp Nghề 23 BQP. Trung Đoàn Bộ Binh 6. Thành Phát (TMDV&ĐTXD). Thao Trường Phú Bài, Rửa Xe Đường Tránh. Chiếu Sáng Đường Tránh 1. KĐC Thủy Châu. Cây Xăng Xanh Bôn. Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 122 đến 156, thay cột các vị trí 137, 141 lộ kép XT 471-473 Huế 220 14/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Solar LBK Phú Bài 1, Đội quản lý điện Hương Thủy Thí nghiệm định kỳ MOF đo đếm trung thế TBA Solar LBK Phú Bài 1. 14/10/2025 từ 10h30 - 14h30 Mất điện trạm Greenyellow Smart Solutions VN. Solar Phú Hưng (ĐMTMN). Đội quản lý điện Hương Thủy Thí nghiệm định kỳ MOF đo đếm trung thế ĐMTMN Thống Nhất

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Đông Xuân 3. Đội quản lý điện Hương Trà Chuyển đấu nối đường dây hạ thế từ VT A7 đến A15 phục vụ mở rộng đường Sông Bồ

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 07h00 - 17h15 Mất điện trạm Quảng Lợi 1. Quảng Lợi 2. Quảng Lợi 5. Quảng Lợi 10. Thủy Lập 1. Thuỷ Lập 2. Tân Lập 1. Tân Lập 2 và trạm sạc Vinfast Quảng Lợi (CHXD PV OIL Quảng Lợi). Đội quản lý điện Quảng Điền Thay sứ, bulong xà từ vị trí cột 63 đến cột 96 và nhánh rẽ đi TBA Quảng Lợi 5 thuộc xuất tuyến 472 Phong Điền; Khắc phục tồn tại bão số 10 14/10/2025 từ 07h50 - 10h00 Mất điện trạm nuôi tôm Điền Hòa 1. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay CSV pha A hỏng, Thay thế AB đo đếm công tơ 3 pha Văn Công Phục hỏng,ngăn ngừa sự cố 14/10/2025 từ 10h25 - 11h30 Mất điện trạm Quảng Ngạn 1. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay 03 CSV hỏng, xử lý move ty sứ hạ thế, ngăn ngừa sự cố

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 14/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.