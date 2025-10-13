Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 14/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Hành Dũng 3, Hành Dũng 6, Hành Dũng 9, Hành Dũng 10. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 432m dây 3AC-50 lên dây AC/XLPE-50 và phụ kiện đoạn từ cột đấu nối đến cột TBA Hành Dũng 10, thay 35 sứ đứng, thay 12 sứ chuỗi, thay 02 bộ xà đỡ thẳng, thay 02 bộ xà đỡ sứ kép, thay 01 bộ xà hãm néo, thay 02 CĐC-2,0m, thay 01 CĐCĐ-2,0m thuộc đường dây 22kV rẽ Hành Dũng 10 (SCL2025)Thay tủ điện 0,4kV bị mục rỉ, các ATM XT bị hỏng tại TBA Hành Dũng 6 (SCTX2025)

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 09h00 - 13h30 Mất điện trạm GT. Đội quản lý điện Kon PLong Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA NLMT GT. 14/10/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm Vạn Phát. Đội quản lý điện Kon PLong Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA NLMTMN VẠN PHÁT.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/10/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm BTS Bờ Y, Đắk Răng - Bờ Y, Đồn BP 677, Thôn Iệc, Hồ Đăk Hơ Niêng. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công tăng lại dây bị võng tại khoảng trụ 220 đến 221 và chỉnh lại giúp níu tại vị trí 221 đường dây 22kV đi TBA đồn BP 677, kết hợp tu bổ các TBA Đăk Răng Bờ Y, đồn BP 677, thôn Iệc

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 14/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.