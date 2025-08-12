Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 13/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Song

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp T131 (San tải T289). Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T131(ĐD476ĐSO) từ 100kVA lên 250kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 13/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp T294 Thôn 9-2 xã Nam Bình. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T294(ĐD473ĐSO) từ 160kVA lên 250kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 13/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp T149, T151, T152, T163. Đội quản lý điện Đăk Song [KH] Cô lập ĐD473ĐSO (sau DCL400-14) để Đội Quản lý điện Đăk Song vệ sinh, bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA từ trụ 144/85/20 đến trụ 144/85/23; từ trụ 144/85/20/1 đến trụ 144/85/20/2; từ trụ 144/85/21/1 đến trụ 144/85/21/2; từ trụ 144/85/22/1 đến trụ 144/85/22/2; từ trụ 144/85/23/1 đến trụ 144/85/23/2(ĐD475ĐSO) 13/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T722 Thôn Rừng Lạnh - Đăk Hoà. Đội quản lý điện Đăk Song Đội Quản lý điện Đăk Song thi công thay TI định kỳ hệ thống đo đếm thuộc TBA T722(ĐD473ĐSO)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 13/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Nông để khán giả tiện theo dõi.