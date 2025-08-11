Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 12/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Song

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp T62 (san tải T205). Đội quản lý điện Đăk Song Đội Quản lý điện Đăk Song thi công thay MBA 50kVA bằng MBA 100kVA thuộc TBA T62(ĐD475ĐSO) thuộc công trình: Hoàn trả MBA lại hiện trạng ban đầu. 12/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T94 Bon BuRal, xã Đăk NĐRung. Đội quản lý điện Đăk Song Đội Quản lý điện Đăk Song thi công thay MBA 100kVA bằng MBA 160kVA thuộc TBA T94(ĐD471ĐSO) thuộc công trình: Hoàn trả MBA lại hiện trạng ban đầu. 12/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T281 thôn Boong Rinh, Nâm NJang. Đội quản lý điện Đăk Song Đội Quản lý điện Đăk Song thi công thay MBA 100kVA bằng MBA 160kVA thuộc TBA T281(ĐD474ĐSO) thuộc công trình: Hoàn trả MBA lại hiện trạng ban đầu. 12/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T287 Khu chợ thị trấn Đức An. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH Thiết bị điện Đông Nam thi công lắp chụp đầu cột, xà, sứ, kéo rải căng dây trung áp, cải tạo đường dây hạ áp lên trung áp và lắp đặt cần đèn chiếu sáng, kéo rải căng dây hạ áp chiếu sáng từ trụ A-1/1 đến A-1/8 thuộc lưới điện hạ áp TBA T287 (ĐD473ĐSO) thuộc công trình: Lưới điện hạ thế và hệ thống điện chiếu sáng đường TDP3 thị trấn Đức An (Đường X26) 12/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm T232, T234, T217, T218, T219, T220, T837. Trạm Thôn 10 Nâm NJang và trạm T880 ĐD475 Đăk Song. Đội quản lý điện Đăk Song [KH] Cô lập ĐD475ĐSO (sau trụ tách lèo 256) để Đội quản lý điện Đăk Song vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc xấu đường dây trung áp và TBA từ trụ 256/1A/1 đến trụ 256/1A/56(ĐD475ĐSO)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 12/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Nông để khán giả tiện theo dõi.