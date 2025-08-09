Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/8/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 10/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường An Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h00 - 17h20 Mất điện trạm K7. Đội quản lý điện An Nhơn Đội QLĐ-An Nhơn Đại tu TBA K7 Tại C159/62 XT 472 ANH

Lịch cúp điện xã Phù Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/08/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Ngô Mây 2, Ngô Mây 3, UBND Phù Cát, UBND Phù Cát 2, Bệnh Viện, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Ngô Quyền 2, Lê Lợi, Đồng Kôm, UB TT Ngô Mây, Lý Công Uẩn, Suối Thó 1, Suối Thó 2, Suối Thó 3, Ngô Mây 6, trung tâm Y Tế Huyện Phù Cát, trung tâm Y Tế Huyện Phù Cát 2, Kho bạc Phù Cát. Đội quản lý điện Phù Cát QLCH Thay đầu cốt FCO NR + TBA Từ cột 38/4 đến 38/5 - XT 473/PCA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 10/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.