Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/02/2025 tại Cần Thơ

07/02/2025 từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa và một phần khu vực Thới An, Thới An 1 thuộc phường Thuận An, quận Thốt Nốt.

Điện lực Thốt Nốt

Bảo trì và sửa chữa lưới điện