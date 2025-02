Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/02/2025 tại Bến Tre

05/02/2025 từ 07h30 - 17h00

Mất điện ấp Mỹ Thuận thuộc xã Mỹ Thạnh. Ấp 4 thuộc xã An Phú Trung. Ấp An Thuận thuộc xã An Bình Tây và ấp 3 thuộc xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Triển khai các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp