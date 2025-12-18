Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 18/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 18/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 29/10/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Tân Dậu – Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ phát sinh xung khắc và bất hòa, vì vậy không thuận lợi cho những việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 18/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 18/12/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 18/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 18/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, động thổ, sửa chữa nhà và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 18/12/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Phi ma sát: Kỵ cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Chu tước: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương.

Sát chủ*: Xấu mọi công việc.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Đại không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 18/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 18/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 18/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ tàu, nhỡ xe; cầu tài khó thành, đi lại trên đường dễ hao tổn, mất mát của cải, nhìn chung mọi việc đều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 18/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 18/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 18/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.