Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 17/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 17/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 28/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Thân, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Canh Thân – Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ phát sinh xung khắc, bất hòa, các yếu tố khó hỗ trợ lẫn nhau, không thuận lợi cho việc lớn.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 17/12/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 17/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 17/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, động thổ, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 17/12/2025

Sao tốt:

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Đại hồng sa: Tốt mọi việc.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi việc.

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi việc.

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 17/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 17/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 17/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ tàu xe, cầu tài khó thành, đi đường dễ hao tán của cải, mọi việc nhìn chung đều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 17/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 17/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 17/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.