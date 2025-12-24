Làm sao để sống chung với bệnh động kinh an toàn?

(VTC News) -

Bệnh nhi 13 tuổi (ngụ Đồng Nai) được chẩn đoán mắc động kinh từ năm 2 tuổi. Bé thường xuyên có cử chỉ vô thức, thất thần với những cơn co giật bất thình lình.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), qua kết quả chụp MRI, bác sĩ phát hiện bé có khối u thuỳ thái dương - đây là nơi não bộ đảm nhiệm chức năng quan trọng về trí nhớ, ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh.

Nhận thấy khối u có xu hướng phát triển nhanh, các bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật. Trải qua 8 giờ nỗ lực, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u và loại bỏ vùng sinh động kinh, bảo tồn nguyên vẹn chức năng não bộ cho bệnh nhi.

BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Quyền Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “ Ê kíp phẫu thuật đã áp dụng kỹ thuật ghi điện não trực tiếp từ bề mặt võ não. Các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên gia của Đại học Alabama (Hoa Kỳ) giúp xác định chính xác ổ phát sinh động kinh. Hiện, bệnh nhi dần hồi phục và bắt đầu một cuộc sống bình thường, với ánh mắt có thần và phát âm rõ ràng trong niềm hạnh phúc của gia đình”.

Bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt nếu được điều trị đúng cách.

Đối với các trường hợp động kinh kháng thuốc ở trẻ, hầu hết các em không thể học tập, sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa, bởi những cơn động kinh xuất hiện liên tục. Can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật sẽ giúp các em có cơ hội cải thiện cuộc sống, hoà nhập cộng đồng như bao đứa trẻ khác.

BS.CKI Lê Công Trí, Trưởng đơn vị đột quỵ, khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, động kinh là một rối loạn thần kinh mãn tính, xảy ra khi hoạt động điện của các tế bào thần kinh trong não bị rối loạn, dẫn đến các cơn co giật lặp đi lặp lại.

Người bệnh động kinh thường có những biểu hiện như co giật toàn thân hoặc một phần cơ thể, mất ý thức tạm thời, lặp lại một hành động, có cử chỉ vô thức hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng không.

“Các cơn động kinh có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút. Điều đáng lo ngại là cơn có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm cho người bệnh, đặc biệt khi đang vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông”, bác sĩ Trí nhấn mạnh.

Bệnh động kinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như di chứng chấn thương sọ não, viêm não, viêm màng não, dị tật bẩm sinh ở não, yếu tố di truyền, đột quỵ hoặc u não… Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Theo bác sĩ Trí: “Hiện nay, hơn 70% bệnh nhân động kinh có thể kiểm soát được cơn co giật thông qua điều trị bằng thuốc. Việc điều trị cần được thực hiện dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa thần kinh và đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh".

Khi gặp người đang lên cơn động kinh, cần bình tĩnh và xử trí đúng cách. Hãy đặt người bệnh nằm nghiêng ở vị trí an toàn để tránh sặc. Nới lỏng quần áo, đặc biệt vùng cổ và ngực, giúp người bệnh dễ thở. Tuyệt đối không đặt bất kỳ vật gì vào miệng vì có thể gây tổn thương. Theo dõi thời gian cơn co giật và gọi cấp cứu ngay nếu cơn kéo dài trên 5 phút hoặc tái diễn liên tục. Việc xử trí đúng sẽ giúp hạn chế chấn thương và bảo vệ an toàn cho người bệnh.

“Điều quan trọng là mọi người cần hiểu đúng về bệnh. Người bệnh động kinh vẫn có thể sống và làm việc bình thường nếu tuân thủ điều trị. Sự ủng hộ từ gia đình và xã hội sẽ giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống”, bác sĩ Trí cho biết.

Để phòng ngừa và kiểm soát bệnh động kinh hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi liều dùng. Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tập luyện phù hợp và tái khám định kỳ giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh, kịp thời điều chỉnh hướng điều trị khi cần thiết.

Đặc biệt, chú ý tránh các yếu tố có thể kích thích cơn động kinh như rượu bia, chất kích thích, thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài. Việc đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, giữ tinh thần ổn định, hạn chế stress đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh.

Với sự tiến bộ của y học hiện đại cùng nhận thức đúng đắn từ gia đình và cộng đồng, người bệnh động kinh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, làm việc bình thường và hòa nhập tốt với xã hội.