Kích thước gara ô tô trong nhà bao nhiêu phù hợp?

(VTC News) -

Gara ô tô đạt chuẩn không chỉ đảm bảo an toàn, thuận tiện khi di chuyển mà còn góp phần tối ưu diện tích và tăng giá trị cho ngôi nhà. Vậy kích thước gara ô tô trong nhà bao nhiêu là phù hợp?

Kích thước gara theo từng loại xe

Mỗi dòng xe có kích thước khác nhau, do đó diện tích gara cũng cần thay đổi cho phù hợp.

Kích thước gara phụ thuộc vào từng loại xe. (Ảnh: Zestech)

Với xe 4 chỗ (sedan, hatchback cỡ nhỏ), kích thước xe trung bình 3,8 – 4,5m (dài) X 1,6 – 1,75m (rộng), kích thước gara tối thiểu 3m X 5m. Để không gian thoải mái, kích thước gara khoảng 3,5m X 5,5–6m, chiều cao tối thiểu 2m.

Với xe 5–7 chỗ (SUV, crossover, MPV), kích thước 4,6 – 5m (dài) X 1,8 – 2m (rộng), kích thước gara tối thiểu khoảng 3,2m X 5,5m. Kích thước gara tiêu chuẩn 3,5m X 6m.

Với xe bán tải, kích thước xe 5,2 – 5,4m (dài), kích thước gara nên thiết kế 3,5m X 6,0–6,5m. Xe bán tải có phần đuôi dài, vì vậy gara cần dư chiều dài để tránh xe nhô ra ngoài.

Kích thước cửa gara

Ngoài diện tích gara, kích thước cửa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện và an toàn. Với cửa cuốn hoặc cửa nâng, chiều rộng từ 2,8 - 3,2m, cao khoảng 2,4 - 2,8m.

Với cửa mở hai cánh, chiều rộng từ 2,8 - 3m; nếu sử dụng xe 7 chỗ hoặc bán tải, nên ưu tiên cửa cao trên 2,6m.

Những lưu ý quan trọng khi thiết kế gara ô tô trong nhà

Khi thiết kế gara ô tô trong nhà, cần đảm bảo yếu tố thông gió. Bởi, khí thải ô tô chứa CO, CO2 dễ gây ngộ độc nếu gara kín. Gia chủ có thể thiết kế cửa sổ, ô gió, hoặc lắp quạt hút công suất lớn. Sàn gara cần đảm bảo chống trơn trượt, chịu lực tốt và không thấm dầu.

Gara cần đảm bảo yếu tố thông gió. (Ảnh: An Khoa Design)

Để quan sát rõ, gara nên sử dụng đèn led trắng, có tối thiểu hai nguồn sáng: đèn trần và đèn phụ quanh tường.

Nếu khu vực trước gara hẹp (nhà trong ngõ), gia chủ nên chừa thêm không gian trước cửa để xoay trở hoặc lắp gương cầu lồi hỗ trợ quan sát.

Ngoài ra, không nên thiết kế gara quá sát kích thước tối thiểu, vì xe sau này có thể đổi sang mẫu lớn hơn. Nếu nhà có tầng hầm, nên làm dốc 12–15 độ để ô tô không bị chạm gầm.

Như vậy, kích thước gara ô tô phù hợp phụ thuộc vào loại xe và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, kích thước phổ biến và hợp lý nhất cho nhà phố hiện nay là 3m X 5,5m cho xe nhỏ và 3,5m X 6m cho xe lớn. Gara thiết kế thông thoáng, an toàn và tiện dụng sẽ giúp gia chủ sử dụng gara hiệu quả trong nhiều năm.