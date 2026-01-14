Khởi tố kẻ sử dụng Facebook và fanpage bôi nhọ danh dự, uy tín lãnh đạo

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Vũ (SN 1968, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ – Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải nhiều bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ được cho là thiếu căn cứ, mang tính phủ nhận, công kích các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can Lê Minh Vũ.

Các nội dung trên bị xác định có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan chức năng.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi bị điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.