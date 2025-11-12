Khám phá đại đô thị 1.300ha được kiến tạo như một phim trường cực đại tại TP.HCM

(VTC News) -

Tầm vóc “Mega” kiến tạo thành phố trong thành phố

Trên quy mô 1.300ha, Gold Coast Vung Tau được kiến tạo như một Ecosystem - hệ sinh thái sống đa tầng, đa chức năng. Tại đây, triết lý “Mega Living - sống lớn giữa không gian lớn” được khởi tạo và khắc họa đầy ấn tượng với 11 biểu tượng Mega, nơi mỗi công trình, mỗi tiện ích đều mở ra một tầm nhìn rộng lớn và tương lai mới đầy tiềm năng.

Gold Coast Vung Tau - sống lớn trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên.

Tọa lạc tại nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với Quốc lộ 55, Gold Coast Vung Tau sở hữu toạ độ được ví như Mega Gate - cửa ngõ tới đại dương, nơi đón hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm tới Vũng Tàu. Cùng sự hiện diện của sân bay quốc tế Long Thành và hạ tầng cao tốc, nơi đây mở ra một hành trình kết nối toàn cầu, đón dòng chảy dân cư, dòng tiền đầu tư và dòng cảm xúc hội tụ.

Bước qua cánh cổng ấy, mở ra trước tầm mắt là Mega Universe - hệ sinh thái 1.300ha lớn bậc nhất khu vực, nơi cư dân có thể sống, làm việc, đầu tư, nghỉ dưỡng và tận hưởng trọn vẹn nhu cầu giải trí - thương mại trong một đại đô thị được vận hành liền mạch.

Trong đó, chạy xuyên tâm dự án là “xương sống” huyết mạch Mega Boulevard - đại lộ thương mại rộng 68m, kết nối trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hướng thẳng ra biển. Đây là nơi những lễ hội ánh sáng và dòng người gặp nhau giữa nhịp sống sôi động, và cũng là điểm giao của hai cửa ngõ giao thương quốc tế: cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

Giữa tâm điểm Mega Boulevard phồn hoa, Mega Global Hub - khu outlet đầu tiên của Việt Nam có quy mô lên tới 85ha, được ví như một “thành phố” mua sắm quốc tế. Đây là nơi quy tụ những thương hiệu toàn cầu, không gian sự kiện, trình diễn thời trang và trải nghiệm mua sắm thời thượng.

Dòng chảy sôi động tại Gold Coast Vung Tau được nối tiếp bởi Mega Sport Complex - cụm thể thao và sự kiện biển 36ha, hứa hẹn thổi bùng lên sức sống và năng lượng với hệ thống giải đấu quốc tế, lễ hội âm nhạc và sự kiện biển quốc tế.

11 biểu tượng “Mega Living” là mạch sườn tạo nên Gold Coast Vung Tau.

Không chỉ vậy, song hành cùng nhịp sống sôi động tại đây là miền bình yên tĩnh tại, nơi những tán cây rì rào bản giao hưởng dịu êm, còn mặt nước sóng sánh trở thành ống kính phản chiếu khung cảnh thiên nhiên đẹp như thước phim điện ảnh. Nhà phát triển Gold Coast Vung Tau đã dành tới 70% diện tích cho cây xanh và mặt nước, với 150ha phủ xanh màu lá từ Mega Green - đạt tiêu chuẩn đô thị xanh của WHO và 300ha xanh mặt nước từ Mega Blue.

Tô điểm và làm nổi bật thêm cảnh quan tự nhiên, Mega Park Complex 25ha với chuỗi 10 công viên chủ đề tạo nên những khoảng xanh nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi mỗi công viên là một phân đoạn trong “bộ phim cuộc sống” tại Gold Coast Vung Tau.

Và để kết nối quá khứ với hiện tại, Mega Legacy tôn vinh nghề muối trăm năm của miền biển thông qua việc đưa di sản bản địa vào không gian trị liệu spa và thủ công mỹ nghệ. Tại đây, truyền thống được tái hiện qua ngôn ngữ kiến trúc và trải nghiệm đương đại, tạo nên bản sắc riêng của Gold Coast Vung Tau giữa bức tranh toàn cầu.

Với tầm nhìn quy hoạch và khát vọng phát triển bền vững - Mega Vision, nhà phát triển Gold Coast Vung Tau hướng tới mục tiêu đưa nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế – thương mại – văn hóa của toàn khu vực.

Tại đây, mỗi mảnh ghép Mega đang định hình lên một cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân TP.HCM mới - Mega Community, đánh dấu sự chuyển dịch từ “holiday weekend” sang “holidate” - từ nghỉ dưỡng cuối tuần sang “hẹn hò” mỗi ngày tại ngôi nhà ven biển trong mơ.

11 biểu tượng Mega hòa quyện đã tạo nên một mạch sống năng động, kết nối hạ tầng – thương mại – tiện ích – cộng đồng, nâng tầm chuẩn sống tại Gold Coast Vung Tau.

Eco-Cinematic Living - sống giữa những khung hình của thiên nhiên

Nếu như 11 biểu tượng “Mega Living” là mạch sườn cấu trúc tạo nên Gold Coast Vung Tau, thì “Eco-Cinematic Living” chính là linh hồn thổi cảm xúc vào từng nhịp thở, biến mỗi khoảnh khắc sống trở thành trải nghiệm điện ảnh.

Giữa đại cảnh thiên nhiên, Cinematic Landscape mở ra những khung hình đẹp đến nao lòng: Mặt nước phản chiếu hoàng hôn, hàng cây nghiêng bóng bên lối dạo, dòng kênh xanh len sát thềm nhà, những dãy biệt thự soi mình bên hồ, đại lộ ngập sắc lễ hội, những quảng trường và mái vòm rực sáng như trường quay của một bộ phim châu Âu giữa lòng đại dương…

Mỗi khung cảnh đều được trau chuốt theo ngôn ngữ điện ảnh, tạo nên một phim trường thiên nhiên rộng bất tận, nơi mặt nước - cây xanh - kiến trúc và con người cùng tạo nên những thước cảnh vừa phi thường vừa thơ mộng.

Và tâm điểm của phim trường này chính là Cinematic Home - ngôi nhà của mỗi cư dân, điểm bắt đầu cho những thước phim riêng. Kiến trúc “vịnh nối vịnh” uốn lượn mềm mại như dải lụa nước, ánh sáng phản chiếu trên từng mái ngói đỏ, lớp lớp cây xanh đan xen, tạo nên không gian sống dịu êm, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên và nghệ thuật.

Tại Gold Coast Vung Tau mỗi khoảnh khắc sống được khắc hoạ tựa thước phim điện ảnh.

Buổi sớm, ánh nắng khẽ tràn qua khung cửa sổ, lấp lánh trên mặt hồ xanh biếc và tán lá xào xạc bên hiên. Buổi chiều, hương muối và hơi biển hòa cùng làn gió nhẹ luồn qua rặng cây, len vào từng khoảng sân. Đến tối, ánh trăng nhè nhẹ rót xuống mái hiên, ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ những ô cửa.

Có thể nói, Gold Coast Vung Tau không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của thành phố biển, mà còn mở ra một triết lý sống mang hơi thở thời đại: sống lớn trong tầm vóc “Mega”, sống cảm xúc trong từng khung hình điện ảnh “Cinematic”. Một biểu tượng mới đang hình thành trên dải đất hướng biển, nơi đô thị và thiên nhiên cùng song hành trong bản hòa tấu của thịnh vượng và hạnh phúc.