HLV Erik ten Hag bị sa thải sau 2 vòng đấu

(VTC News) -

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết CLB Bayer Leverkusen vừa chính thức sa thải HLV Erik ten Hag. Nguyên nhân đến từ kết quả thất vọng của nhà cầm quân này trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Bayer Leverkusen chỉ thắng Sonnenhof ở cúp Quốc gia Đức nhưng thua 1-2 trước Hoffenheim ở ngày khai màn Bundesliga. Trận vừa rồi, họ hòa 3-3 trước Bremen dù dẫn trước đối thủ 3-1 và chơi hơn người trong hiệp 2. Kết quả này không thể làm hài lòng ban lãnh đạo và quan trọng hơn, nội bộ đội bóng xuất hiện nhiều vấn đề.

HLV Erik ten Hag bị sa thải.

Báo chí Đức đánh giá việc bổ nhiệm HLV Erik ten Hag là sai lầm khó hiểu của Bayer Leverkusen. Nhà cầm quân người Hà Lan được cho là khiến nhiều mối quan hệ và tiêu chuẩn trong câu lạc bộ đổ vỡ. Về mặt lối chơi, Bayer Leverkusen đánh mất đi nhiều điều tinh túy gây dựng được dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.

Như vậy, chỉ trong 1 năm, HLV Erik ten Hag bị sa thải 2 lần. Tháng 10/2024, ông bị Man Utd sa thải với thành tích thất vọng, chỉ giành 11 điểm sau 9 trận với hiệu số bàn thắng bại âm 3.

Sau những thành công rực rỡ cùng Ajax tại giải Hà Lan và UEFA Champions League, Erik ten Hag vẫn chưa tìm lại được ánh hào quang cũng như hình ảnh của bản thân. Thất bại tại Bay Arena khiến uy tín của huấn luyện viên này càng giảm sút.

Thậm chí, Man Utd - đội bóng cũ của Erik ten Hag vẫn chưa thể gượng dậy trong mớ hỗn độn mà ông để lại.