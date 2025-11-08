Gold Coast Vung Tau: Cửa ngõ kết nối, điểm đến quốc tế và bệ phóng đầu tư

(VTC News) -

Thời khắc “bản lề” trước sóng tăng trưởng

Sau bước ngoặt quy hoạch vùng, nếu Bình Dương là “cực công nghiệp” ở cửa ngõ Bắc TP.HCM, thì Bà Rịa - Vũng Tàu đang vươn lên thành “cực đô thị biển” phía Nam - nơi công nghiệp, cảng biển và du lịch hội tụ, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện trong hành trình trỗi dậy của siêu đô thị TP.HCM mở rộng.

Trong số các động lực phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu, hạ tầng giao thông đang đóng vai trò tiên phong. Theo kế hoạch đầu tư công năm 2025, miền Nam được “rót” vốn nhiều nhất khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là ba địa phương nằm trong top 5 với tổng vốn đạt 143.224 tỷ đồng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe.

Từ kế hoạch đến thực tế, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành và thông xe kỹ thuật đúng tiến độ vào ngày 19/12 tới đây, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM (cũ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu còn khoảng hơn 1 giờ, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 51.

Nếu như Quốc lộ 51 đóng vai trò trục phát triển công nghiệp, thì nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được định vị là trục du lịch - nghỉ dưỡng biển, khai phóng không gian phát triển mới cho phố biển.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Long Thành cũng dự kiến sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và chính thức khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, kiện toàn hệ thống giao thông đường bộ - đường không - đường biển cho toàn khu vực.

Theo các chuyên gia, hạ tầng kết nối không chỉ là động lực phát triển cho khu vực mà còn là “đòn bẩy” tâm lý mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng thị trường bất động sản. Thực tế, thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm đến bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 9 đã tăng gần gấp đôi (98%) so với hồi đầu năm.

“Theo quan sát, đằng sau sự gia tăng về mức độ quan tâm là dòng vốn đầu tư được tái cấu trúc, với sự tham gia của nhà đầu tư miền Bắc - những người nhạy bén với thị trường tiềm năng nhờ việc theo dấu dòng vốn đầu tư công.

Trong khi đó, đối với người miền Nam, Vũng Tàu ngày càng tiệm cận trở thành không gian sống ven biển lý tưởng, nơi đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư - an cư - làm việc - nghỉ dưỡng - giải trí” - bà N.T.Dịu, bộ phận Nghiên cứu phát triển BHS (BHS R&D) chia sẻ.

Tại đây, Gold Coast Vung Tau được xem là mốc son tiên phong, khởi xướng tầm nhìn phát triển đô thị biển thế hệ mới và đặt nền móng cho bước chuyển mình của thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gold Coast Vung Tau – sống trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên

Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dẫn dắt làn sóng phát triển các đô thị biển đa chức năng. Vượt lên danh xưng “điểm nghỉ dưỡng cuối tuần”, thành phố biển này vươn tầm thành trung tâm dịch vụ - thương mại - lưu trú chuẩn quốc tế, với tâm điểm là đại đô thị Gold Coast Vũng Tàu.

Trải dài dọc siêu đại lộ 68m (Mega Boulevard) kết nối trực tiếp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án giúp liên thông nhanh đến sân bay Long Thành, cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp trọng điểm.

Không chỉ vậy, tọa lạc ngay nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và QL55, Gold Coast Vũng Tàu sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực, được ví như “Mega Gate” - cánh cổng tới đại dương đón hơn 16 triệu lượt du khách mỗi năm (năm 2024).

Gold Coast Vung Tau tọa lạc tại siêu cửa ngõ - Mega Gate.

Với quy mô 1.300ha (tương đương hai phần ba Thủ Thiêm), Gold Coast Vung Tau được hoạch định trở thành một Ecosystem - hệ sinh thái sống đa tầng, đa chức năng, nơi mọi đại lộ, đại tiện ích và đại cảnh thiên nhiên cùng vận hành như một thành phố trọn vẹn.

Trên nền tảng đó, triết lý Mega Living - sống lớn giữa không gian lớn được phát triển dựa trên 11 biểu tượng “Mega”. Tại đây hội tụ những mạch giao thương, thương mại, mua sắm, giải trí…với Mega Universe - hệ sinh thái đại quy mô 1.300ha; Mega Boulevard - đại lộ thương mại toàn cầu; Mega Global Hub - trung tâm outlet 85ha đầu tiên tại Việt Nam; Mega Sport Complex - cụm thể thao & sự kiện biển 36ha.

Cùng với đó, cư dân được đắm mình trong thiên nhiên với Mega Green & Mega Blue quy mô 150ha cây xanh - 300ha mặt nước đạt chuẩn WHO về đô thị xanh; Mega Park Complex - 10 công viên chủ đề; trải nghiệm Mega Legacy - di sản muối, hành trình đưa nghề muối hơn 100 năm vào liệu trình spa; và tự hào trở thành Mega Community - cộng đồng quốc tế và cư dân TP.HCM mới.

Gold Coast Vung Tau định hình chuẩn sống Eco-Cinematic Living.

Tất cả hòa quyện tạo nên triết lý “Eco-Cinematic Living” - nơi con người sống trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên.

Nơi đây, mặt nước phản chiếu hoàng hôn, những ngôi nhà ngập hoa, những con đường ven hồ chan nắng và rợp bóng cây, những dòng kênh xanh len sát thềm nhà, đại lộ ngập sắc lễ hội và quảng trường mái vòm rực sáng như trường quay của một bộ phim châu Âu giữa lòng đại dương. Mọi khoảnh khắc sống đều đậm chất điện ảnh, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người cùng tạo tác nên những thước cảnh phi thường mà thơ mộng.

Tựu trung lại, Bà Rịa - Vũng Tàu đang vươn mình thành cực tăng trưởng phía Nam, nơi hạ tầng kết nối mở ra dư địa phát triển rộng lớn, đón làn sóng đầu tư và dịch chuyển dân cư.

Nơi đất liền gặp sóng, Gold Coast Vung Tau không chỉ kiến tạo đại cảnh sống khác biệt giữa thiên nhiên và đô thị mà còn mà còn trở thành điểm đến thịnh vượng (Mega Vision) - nơi tầm vóc gặp cảm xúc, giá trị sống song hành cùng giá trị đầu tư.