Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, bà P.T.T.S. (55 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) chạy xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất kiểm soát tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện.

Nhiều người đi đường tập trung theo dõi vụ việc.

Đến khoảng 9h, một người dân gần đó nhìn thấy và báo tin cho cơ quan chức năng. Lực lượng CSGT đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một cán bộ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân tự gây tai nạn nên gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể về lo hậu sự.