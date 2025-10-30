Đồng thời, Fed cũng thông báo sẽ nối lại việc mua có giới hạn trái phiếu Chính phủ Mỹ, sau khi thị trường tiền tệ xuất hiện dấu hiệu thiếu thanh khoản - tình trạng mà Fed từng tuyên bố sẽ cố gắng tránh.

Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong năm 2025.

Với tỷ lệ bỏ phiếu 10–2, Fed hạ lãi suất chủ chốt xuống khoảng 3,75% - 4,00%, đánh dấu lần hạ lãi suất thứ hai trong năm nay, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư. Động thái này được xem là nhằm ngăn thị trường lao động suy yếu thêm - một mối lo đang gia tăng trong nội bộ Fed.

Quyết sách của Fed diễn ra trong bối cảnh Chính phủ liên bang Mỹ vẫn đang đóng cửa, khiến Fed thừa nhận gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầy đủ dữ liệu kinh tế. Ngân hàng này buộc phải dựa vào số liệu thất nghiệp từ tháng 8/2025 - thời điểm gần nhất có báo cáo việc làm chính thức.

Tuy vậy, Fed cho hay các chỉ báo hiện có vẫn chứng tỏ rằng nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ở mức vừa phải.

Quyết định hạ lãi suất cũng đi kèm hai ý kiến phản đối: Thống đốc Stephen Miran cho rằng cần hạ lãi suất mạnh hơn để hỗ trợ tăng trưởng, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, lại phản đối việc cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát vẫn còn cao.

Hai ý kiến bất đồng của ông Miran và ông Schmid cũng đánh dấu lần thứ ba kể từ năm 1990, Fed có cùng lúc quan điểm trái chiều - một bên muốn nới lỏng mạnh hơn, một bên muốn thắt chặt - trong cùng một cuộc họp chính sách.

Theo thông báo, từ ngày 1/12, Fed sẽ giữ nguyên tổng quy mô bảng cân đối kế toán theo tháng, nhưng điều chỉnh cơ cấu danh mục bằng cách tái đầu tư khoản thu từ trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp (MBS) đáo hạn sang tín phiếu Chính phủ có kỳ hạn ngắn.

Ngay sau quyết định trên, các chỉ số chứng khoán Mỹ giữ mức tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ (vốn di chuyển ngược chiều giá) đồng loạt đi lên. Giới giao dịch vẫn đặt cược Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp tháng 12 tới, và có thể nới lỏng thêm chính sách tiền tệ vào tháng 3/2026.

Lạm phát cũng không tăng mạnh như dự đoán ban đầu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế mới lên hàng nhập khẩu, song vẫn nhích từ khoảng 2,3% hồi tháng 4/2025 lên 2,7% vào tháng 8/2025, theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất được công bố trước khi chính phủ đóng cửa.

Fed sử dụng PCE làm thước đo chính để đặt mục tiêu lạm phát 2%, và trong dự báo tháng 9, các nhà hoạch định chính sách dự tính chỉ số này có thể đạt 3% vào cuối năm nay.