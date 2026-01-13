Dự báo thời tiết 13/1: Bắc Bộ đêm rét, ngày nắng hanh, băng giá có thể xuất hiện

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/1/2026

Ngày 13/1, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi, phổ biến ban ngày trời nắng ráo, không mưa.

Theo đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì chuỗi ngày đêm không mưa, trời rét về đêm và sáng, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Buổi sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác khu vực vùng núi, sương mù xuất hiện dày hơn, không chỉ khiến tầm nhìn bị hạn chế mà còn khiến thời tiết giá rét hơn. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngày 13/1, miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Ban ngày, các khu vực này trời nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất tăng khoảng 10°C so với buỏi đêm. Sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch (đột quỵ, nhồi máu cơ tim)...

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi. Phía Bắc khu vực này rét về đêm và sáng sớm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm. Ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi 9-11°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.