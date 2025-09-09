DEF - Phú Mỹ Xanh, giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel an toàn, hiệu quả

(VTC News) -

DEF và nguyên lý hoạt động của DEF trong hệ thống SCR

Nhiên liệu diesel từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - từ giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp cho đến các nhà máy nhiệt điện. Với hiệu suất cao và chi phí vận hành tối ưu, động cơ diesel vẫn là lựa chọn phổ biến cho các hệ thống cần công suất lớn. Tuy nhiên, động cơ diesel cũng là nguồn phát thải khí NOx (Oxit Nitơ) - một loại khí độc hại gây tác động tiêu cực đến hệ hô hấp con người, thúc đẩy sự hình thành bụi mịn và ozone mặt đất, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và thảm thực vật.

Sản phẩm Phú Mỹ xanh trưung bày tại gian hàng của Phú Mỹ ở triển lãm A80.

Để giải quyết bài toán môi trường do khí thải NOx gây ra, dung dịch DEF (Diesel Exhaust Fluid) ra đời và trở thành một giải pháp hiệu quả, đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.

Dung dịch DEF là hợp chất gồm urea có độ tinh khiết cao với các nồng độ chính 32,5%, 40% và 53%, thành phần còn lại là nước cất tinh khiết. Dung dịch DEF không mùi, không độc hại, là chất xúc tác sử dụng cho bộ xử lý khí thải chọn lọc (SCR) của động cơ xe - một công nghệ xử lý khí thải tiên tiến được trang bị trên hầu hết các phương tiện và thiết bị động cơ diesel hiện đại nhằm giảm thải Oxit Nitơ thải ra từ các động cơ diesel.

Sau khi khí thải đi qua bộ lọc hạt diesel, dung dịch DEF được phun và trộn vào khí thải thông qua hệ thống điều khiển định lượng khi đi vào bộ chuyển đổi xúc tác SCR. Tại đây, Amoniac trong Ure phản ứng với NOx trong luồng khí thải, tạo thành nitơ (N₂) và hơi nước (H₂O) - hai chất vô hại với môi trường. Quá trình này giúp giảm đến 90% lượng NOx phát thải, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Tại Việt Nam, lộ trình kiểm soát khí thải cũng đang được đẩy mạnh. Kể từ ngày 1/1/2022, tất cả ô tô sản xuất và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5. Với các xe sản xuất từ năm 2017, tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ được áp dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026. Những bước đi rõ ràng này đã tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ, như ứng dụng hệ thống SCR kết hợp dung dịch DEF, giúp các phương tiện sử dụng động cơ diesel đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành.

Trạm bơm Phú Mỹ xanh.

DEF Phú Mỹ Xanh – sản phẩm xanh tiên phong xử lý khí thải động cơ diesel

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng lợi thế từ nguyên liệu và công nghệ của Nhà máy, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) cho ra đời dòng sản phẩm DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với hàm lượng 32,5% urea - hàm lượng phổ biến nhất, chuyên dùng cho các loại ô tô, xe tải động cơ diesel.

Là đơn vị sản xuất Ure lớn nhất tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, PVFCCo - Phú Mỹ sở hữu nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao, ổn định và chủ động cho quá trình sản xuất DEF. Sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 22241 về hàm lượng và độ tinh khiết, đồng thời đạt chứng nhận chất lượng quốc tế SGS.

DEF Phú Mỹ Xanh được PVFCCo-Phú Mỹ chính thức đưa ra thị trường vào tháng 6/2025, đóng gói trong các loại can/bình 10-20 lít hoặc bơm từ các trụ bơm chuyên dụng DEF - Phú Mỹ Xanh, sử dụng bằng cách đổ trực tiếp vào bình chứa dung dịch DEF trang bị trên xe, với lượng sử dụng trung bình 800km/lít. Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, giá bán cạnh tranh, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh được phân phối tại các cửa hàng xăng dầu, các đại lý uỷ quyền và kênh thương mại điện tử, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng. Đặc biệt, với sự phối hợp trong chuỗi Petrovietnam, nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm đến với người sử dụng, trong tháng 6/2025, PVFCCo - Phú Mỹ cũng ký hợp tác với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) để phân phối sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của PV Oil trên toàn quốc.

Sự ra đời của DEF - Phú Mỹ Xanh đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mở rộng danh mục dòng sản phẩm hóa chất của PVFCCo, góp phần cải tạo các động cơ đốt trong của phương tiện vận tải và giảm thiểu ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn. PVFCCo - Phú Mỹ cam kết đưa DEF - Phú Mỹ Xanh trở thành sản phẩm hóa chất tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường - đúng với định vị dòng sản phẩm hóa chất Phú Mỹ: "Chuỗi sản phẩm hóa chất tiêu chuẩn quốc tế, vì sự phát triển của con người và môi trường".