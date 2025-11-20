Để y dược cổ truyền không chỉ tồn tại mà còn hội nhập nền y học thế giới

(VTC News) -

Thay mặt cho hàng nghìn học sinh, học viên đang học tập và nghiên cứu tại Học viện phát biểu tri ân các thầy cô giáo, Vũ Kim Dung - sinh viên năm thứ 5 ngành Y học cổ truyền, chia sẻ, thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lại một di sản của dân tộc, truyền lại cái tâm của người làm nghề và truyền lại niềm tin thiêng liêng của người thầy thuốc - niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

"Đặc biệt, trong thời buổi mà tri thức và giá trị dân tộc được tôn vinh, thời buổi mà những tiến bộ y học, y dược học cổ truyền càng chứng minh được tầm quan trọng của mình, chúng em lại càng thấm thía rằng nếu không có thầy cô kiên trì gìn giữ, kiên trì truyền dạy thì kho tàng tri thức ấy có thể bị thời gian làm mai một.

Chính thầy cô là những người lặng thầm nối dài sợi dây liên kết quá khứ - hiện tại - tương lai, để y dược cổ truyền không chỉ tồn tại, mà còn phát triển, để y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế của mình trong nền y học thế giới", Kim Dung nói.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, cho biết, trong năm học 2024-2025, Học viện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 với 1.012 sinh viên, 332 học viên sau đại học trúng tuyển và nhập trường; Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Dược liệu - Dược cổ truyền định hướng nghiên cứu và ứng dụng.

Đồng thời, tổ chức thành công nhiều hội nghị, thảo khoa học mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong lĩnh vực Y - Dược học cổ truyền.

"Đặc biệt, Học viện tự hào là một trong năm trường đại học Y, Dược trong toàn quốc được chọn để đầu tư phát triển thành trường đại học trọng điểm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, những thành tựu Học viện đã đạt được cũng chỉ là bước đầu trong hành trình xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu chiến lược, không chỉ trong ngày một, ngày hai mà là cả quá trình dài, cần có nguồn lực nội tại để thực hiện.

Nguồn lực đó chính là nguồn lực con người - là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực toàn diện và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi. Thực tiễn quá trình xây dựng phát triển khẳng định, đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo, vị thế, uy tín và sự phát triển không ngừng của Học viện.

"Việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển giảng viên trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên trẻ phải được đặc biệt chú trọng để đảm bảo tính bền vững trong chiến lược phát triển của Học viện. Vì vậy, tập thể lãnh đạo Học viện tiếp tục xác định và đặt ưu tiên hàng đầu để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Huy cho rằng, muốn khẳng định vị trí của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trong cơ chế thị trường và xu thế hội nhập như hiện nay thì không còn con đường nào khác là phải thực sự cố gắng, cố gắng đến mức tối đa trong việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo.

Đồng thời, đổi mới phương pháp giảng dạy và phương thức đánh giá sinh viên để phát triển và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân.