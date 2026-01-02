Đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025: EVNSPC về đích vượt chỉ tiêu

(VTC News) -

Năm 2025, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phức tạp, tác động ngày càng khắc nghiệt của thời tiết cực đoan, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt trong điều hành, tổ chức thực hiện. Nhờ đó công tác đầu tư xây dựng lưới điện của EVNSPC đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu trong năm 2025.

Vượt kế hoạch khởi công, đóng điện các công trình

Năm 2025, EVNSPC đã khởi công 01 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, đạt 102,9% kế hoạch EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, đạt 102,3% kế hoạch EVN giao; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế; tổng đầu tư hoàn thành 16.786 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch EVN giao; trong đó, giá trị đầu tư thuần đạt 14.329/14.057 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước”.

Đặc biệt, trong tháng 12/22025, hòa cùng không khí Ngày hội khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, EVNSPC đã khánh thành 03 công trình: Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 (tỉnh Tây Ninh) và Trạm 110kV Thới Bình (tỉnh Cà Mau); khởi công 02 công trình: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (tỉnh An Giang).

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã kịp đóng điện, hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV, lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975-30/4/2025).

Đoàn kết – đổi mới: Chìa khóa của thành công

Những con số ấn tượng trên là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ, cộng với đổi mới tư duy quản trị, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động trong toàn EVNSPC. Thay cho cách làm “nước rút cuối năm”, EVNSPC đã chủ động đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu năm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” của mùa khô miền Nam.

Lãnh đạo EVNSPC luôn sát sao, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho từng dự án. Trong ảnh: Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (áo carô) nghe báo cáo tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Công tác đầu tư xây dựng được EVNSPC chuẩn bị kỹ lưỡng và phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên trong Hội đồng thành viên, Ban Điều hành theo từng khu vực, địa bàn. Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời tháo gỡ từng vướng mắc, xử lý từng khó khăn phát sinh. Cách làm được quán triệt rõ ràng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát thực tiễn và không để chậm trễ kéo dài.

Kỷ luật tiến độ được siết chặt bằng các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng, từng công trình được “soi” đến từng ngày, từng tuần, hàng hạng mục công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các mốc tiến độ chi tiết được ban hành cho tháng tiếp theo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt lan tỏa mạnh mẽ – từ điều hành trực tiếp đến làm việc từ xa, từ bàn giấy đến hiện trường thi công. Song song với áp lực tiến độ là chế độ động viên kịp thời, khi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên Tết thường xuyên được nêu cao, thể hiện quyết tâm không để chậm tiến độ vì khó khăn chủ quan. Nhiều công trình tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, thậm chí duy trì thi công trong các dịp lễ, Tết.

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (đứng giữa) và Thành viên HĐTV Lê Xuân Hải (thứ 2 từ trái sang) đôn đốc các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Để các dự án về đích đúng hẹn, EVNSPC cũng đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng thuận của người dân – yếu tố then chốt trong tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục. Cùng với đó là sự đồng hành chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) trong công tác đóng điện các công trình.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan (áo trắng) sâu sát các dự án trên địa bàn TP Cần Thơ trong những ngày cuối năm 2025.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm cuối tháng 12/2025, khi nguy cơ chậm tiến độ hiện hữu ở một số dự án trọng điểm, EVNSPC đã có quyết định kịp thời và mạnh mẽ: điều động hàng trăm cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm từ các ban chuyên môn, đơn vị thành viên; đồng thời huy động thêm nguồn lực từ các nhà thầu có năng lực để tăng cường cho công trường. Mục tiêu được đặt ra rõ ràng: Đóng điện các công trình ngay trong năm 2025, không để tiến độ kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Những thành quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị, điều hành, khả năng tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học và hiệu quả của EVNSPC trong bối cảnh yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ngày càng khắt khe.

Các công trình chạy đua, kịp hoàn thành đóng điện trước thềm năm 2026. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn (thứ 4 từ trái sang) cùng tổ nghiệm thu đóng điện công trình Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn.

Năm 2026 – Chủ động đi trước, đón đầu phát triển

Bước sang năm 2026, EVNSPC tiếp tục khẳng định tư duy chủ động, đi trước một bước, đặc biệt trong công tác đầu tư xây dựng.

Theo kế hoạch, EVNSPC phấn đấu khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng, nhằm đi trước, đón đầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp, giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Đoàn Đức Hưng (đầu tiên bên trái) thường xuyên có mặt cả ngày lẫn đêm trên công trường các dự án điện.

Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30/4/2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Đào Hòa Bình (giữa) động viên lực lượng công nhân tham gia “tiếp sức” để kịp tiến độ của các dự án điện.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư EVNSPC cũng ra quân, trực tiếp có mặt tại các dự án điện kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các dự án được triển khai an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối vừa được khánh thành trong tháng 12/2025 - đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Trên các công trường, không khí lao động của hàng trăm cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân của Ban QLDA Điện lực miền Nam, Ban QLDA Lưới điện miền Nam, các Công ty Điện lực thành viên và các nhà thầu thi công vẫn miệt mài, khẩn trương, nghiêm túc, với quyết tâm đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Lực lượng công nhân EVNSPC được điều động chi viện cho các công trình đầu tư xây dựng vào những ngày cuối năm 2025, để đưa các dự án kịp về đích đúng tiến độ.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự chung sức, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, CBCNV, EVNSPC đã và đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của EVN, đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực phía Nam.