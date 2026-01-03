Đầu năm 2026 ra rạp xem gì?

(VTC News) -

Những ngày đầu năm 2026, phòng vé Việt có sự góp mặt của cả phim nội địa lẫn loạt tác phẩm quốc tế quen tên. Trong đó, hai phim Việt Thiên đường máu và Ai thương ai mến được đánh giá là đang nắm lợi thế với khán giả trong nước, dù Avatar 3 vẫn cho thấy sức bền đáng nể.

Phim Việt chiếm sóng đầu năm

Mở màn từ ngày 1/1, bộ phim Ai thương ai mến - tác phẩm mới do Thu Trang đạo diễn và đóng vai chính - lấy bối cảnh miền Tây những thập niên trước, tái hiện không gian sông nước, làng quê và khu phố Tân Châu (An Giang) với màu sắc hoài niệm. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hai Mến – người phụ nữ mồ côi gánh vác gia đình giữa nợ nần và biến cố, đan xen là những mối quan hệ tình thân, tình chị em và tình yêu trong trẻo của lớp trẻ.

Phim "Ai thương ai mến" của Thu Trang mở màn năm 2026.

Thuộc dòng phim gia đình pha trộn bi - hài, Ai thương ai mến gợi nhớ đến Nụ hôn bạc tỉ – tác phẩm từng đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng của chính Thu Trang. Dù đề tài không mới, bối cảnh và nhân vật đậm chất miền Tây giúp bộ phim được kỳ vọng tạo sức hút, đặc biệt tại thị trường phía Nam. Phim thu về hơn 8,7 tỷ đồng sau 2 ngày ra rạp.

Trong khi đó, Thiên đường máu ra rạp từ tối 30/12 lại chọn hướng tiếp cận gai góc hơn. Phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, kịch bản do NSƯT Hạnh Thúy chấp bút, khai thác nạn lừa đảo người Việt sang nước ngoài làm việc và bị giam giữ. Các thủ đoạn trấn áp, chiêu trò lừa đảo cùng số phận bi kịch của nạn nhân được phản ánh trực diện.

Phim "Thiên đường máu" đang đứng thứ 2 phòng vé sau "Avatar".

Với hơn 2.600 suất chiếu ngay từ đầu, Thiên đường máu được các rạp đánh giá cao về khả năng thu hút khán giả. Dù còn hạn chế về kỹ xảo, nhịp kể và diễn xuất ở một số tuyến nhân vật, bộ phim vẫn được nhìn nhận là nỗ lực đáng ghi nhận khi theo đuổi đề tài thời sự, mang tính cảnh tỉnh xã hội. Thiên đường máu có doanh thu 33,9 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra rạp.

Avatar 3 vẫn dẫn đầu

Sau khi gần như “độc chiếm” phòng vé tháng 12 cùng Zootopia 2, Avatar: Lửa và tro tàn hiện vẫn đứng đầu doanh thu với khoảng 213 tỷ đồng tại Việt Nam. Dù số suất chiếu đã giảm mạnh so với thời điểm mới ra rạp, phim của James Cameron vẫn cho thấy sức bền đáng kể và nhiều khả năng tiếp tục giữ ngôi vương trong dịp Tết Dương lịch.

Bom tấn "Avatar" hiện vẫn giữ vị trí số 1 phòng vé Việt.

Ngoài Avatar, khán giả cũng có nhiều lựa chọn từ hoạt hình, hài đến điện ảnh kinh điển. Đáng chú ý nhất là Đại thoại Tây du – hai phần phim gắn liền với tên tuổi Châu Tinh Trì, lần đầu tiên ra rạp Việt sau gần 30 năm. Tác phẩm mang màu sắc hài hước đặc trưng nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về tình yêu, số phận và sự lựa chọn của Tôn Ngộ Không. Phần 1 (Nguyệt quang bảo hạp) chiếu từ 1/1, phần 2 (Tiên lý kỳ duyên) ra mắt ngày 9/1/2026, kèm bản lồng tiếng Việt.

Khán giả có thể chọn Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí, phim hoạt hình mới đưa cặp mèo chuột quen thuộc bước vào hành trình phiêu lưu mang màu sắc Á Đông. Những khu chợ cổ, đèn lồng, núi non huyền ảo và các sinh vật lấy cảm hứng từ thần thoại châu Á tạo nên không khí mới mẻ, dù vẫn giữ tinh thần vui nhộn quen thuộc. Phim chiếu từ 1/1 và hiện là tác phẩm ngoại hiếm hoi đạt doanh thu trên 1 tỉ đồng trong ngày đầu ra rạp.

"Đại thoại Tây du" gắn liền với tên tuổi Châu Tinh Trì cũng ra rạp dịp đầu năm.

Ngoài ra, phòng vé đầu tháng 1 còn có bộ phim hài Hàn Quốc Đại ca ha ha ha với loạt tình huống dở khóc dở cười xoay quanh thế giới xã hội đen. Cùng các tác phẩm ra rạp sau đó như Ác linh trùng tang (kinh dị), Con kể ba nghe (gia đình – xiếc), Hàm cá mập (tái chiếu phim kinh điển) và Linh trưởng (sinh tồn – hành động). Tuy nhiên, phần lớn các phim ngoại trong đợt này đều có tỉ lệ đặt vé trước thấp, khó tạo cú bứt phá.