Daesang Đức Việt ra mắt 2 sản phẩm mới: Chả giò da xốp và Lạp xưởng tươi

(VTC News) -

Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, thành phần dinh dưỡng và tiêu chuẩn sản xuất, kể cả với các sản phẩm chế biến sẵn.

Việc Daesang Đức Việt phát triển sản phẩm mới Lạp xưởng tươi và Chả giò da xốp được thực hiện với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp cho bữa sáng, bữa phụ hoặc các bữa ăn xế trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lạp xưởng tươi: Giữ trọn cấu trúc thịt, hương vị đậm đà phong vị Hong Kong

Điểm nổi bật của lạp xưởng tươi Hong Kong nằm ở phương pháp xử lý thịt cắt thô, giúp giữ nguyên thớ thịt, mang lại cảm giác căng mọng và dậy hương khi chế biến. Sản phẩm kết hợp tỷ lệ thịt mỡ – nạc hợp lý để tạo độ béo ngậy vừa phải. Hương vị mặn ngọt hài hòa giúp lạp xưởng tươi phù hợp cả với người lớn và trẻ nhỏ.

Khi chế biến bằng cách chiên hoặc nướng, lạp xưởng tạo lớp vỏ ngoài căng bóng tự nhiên, đặc biệt là tỏa mùi thơm đặc trưng. Thời gian chế biến nhanh chóng, thuận tiện cho bữa ăn nhanh của các gia đình bận rộn. Lạp xưởng tươi Hong Kong có thể dùng kèm cơm, xôi, mì xào, cơm chiên hoặc làm topping cho các nhiều món ăn khác nhau.

Chả giò da xốp: Thơm ngon giòn xốp, phù hợp cho bữa ăn gia đình tiện lợi

Cùng với lạp xưởng tươi, chả giò da xốp là sản phẩm được Daesang Đức Việt nghiên cứu và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu món chiên trong những bữa ăn gia đình và các dịp tụ họp. Công nghệ tạo vỏ xốp giúp sản phẩm có lớp vỏ giòn lâu và giảm thiểu hấp thụ dầu.

Chả giò da xốp nhân thịt là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự tiện lợi của đời sống hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt là lớp vỏ da xốp độc đáo, vàng ươm khi chiên. Bên trong là phần nhân thịt đậm đà, được chế biến từ thịt tươi tuyển chọn, phối trộn hài hòa gia vị, mang đến hương vị thơm ngon khó quên.

Chả giò da xốp hải sản là sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và dinh dưỡng. Phần nhân cá hồi cao cấp không chỉ thơm béo mà còn cung cấp nguồn Omega-3 quý giá; tất cả được gói gọn trong phần vỏ xốp giòn thơm. Các cuốn chả giò được gói chắc tay, hạn chế vỡ vỏ khi chiên và thích hợp cho nhiều dịp thưởng thức.

Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy Daesang Đức Việt

Hai sản phẩm mới được sản xuất tại nhà máy Daesang Đức Việt, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000:2018. Quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào gồm thịt, rau củ và gia vị được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy trình đóng gói, bảo quản và vận chuyển được thiết kế để giữ chất lượng sản phẩm ổn định trong suốt thời hạn sử dụng. Đây là điểm người tiêu dùng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn sản phẩm chế biến sẵn.

Mở rộng thị phần trong phân khúc thực phẩm tiện lợi

Với việc đưa ra lạp xưởng tươi Hong Kong và chả giò da xốp, Daesang Đức Việt kỳ vọng góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ.

Sự ra mắt của lạp xưởng tươi Hong Kong và chả giò da xốp cho thấy Daesang Đức Việt đang tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dòng sản phẩm tiện lợi nhưng đảm bảo chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, nhóm sản phẩm này góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn và dễ chế biến của nhiều gia đình Việt.