Cựu á quân châu Âu thán phục 1 cầu thủ U23 Việt Nam

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út.

Trần Trung Kiên là cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0 sáng 13/1. Những pha cứu thua của thủ môn này giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới, làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà. Ngay cả huấn luyện viên Luigi di Biagio của U23 Ả Rập Xê Út cũng phải công nhận sự xuất sắc của Trung Kiên.

"Tôi đồng ý rằng thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ các phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao.

Cậu ta là thủ môn rất giàu kinh nghiệm, biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi. Điều này cũng là dễ hiểu vì U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu của mình", HLV Luigi di Biagio phát biểu sau trận đấu.

Trung Kiên thi đấu ấn tượng.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út bằng pha lập công duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, Trần Trung Kiên được xem là người hùng với hàng loạt pha cản phá xuất sắc. U23 Việt Nam phải hứng chịu 26 cú sút từ đối phương và nhiều lần các pha dứt điểm này đi trúng mục tiêu nhưng đều không mang lại bàn thắng.

HLV Luigi di Biagio từng thi đấu cho AS Roma và Inter Milan, là tuyển thủ Ý dự 2 kì World Cup 1998 và 2002. Ông cùng nhiều đồng đội giành ngôi Á quân EURO 2000 - cùng thế hệ với Francesco Totti. Nhà cầm quân này từng được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Italy năm 2018.

Tuy nhiên, trong vai trò huấn luyện viên trưởng U23 Ả Rập Xê Út, HLV Di Biagio rõ ràng đã thất bại. Dù là đội chủ nhà, từng vô địch giải đấu, U23 Ả Rập Xê Út lại không vượt qua được vòng bảng.

Thủ môn Trần Trung Kiên, người được huấn luyện viên Luigi di Biagio không tiếc lời khen ngợi, chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng: "Toàn đội đang rất vui và hứng khởi khi có 9 điểm tuyệt đối để vào tứ kết. U23 Việt Nam sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện ở vòng tiếp theo. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm và phân tích đối thủ. Mỗi trận đều như vậy. U23 Việt Nam sẽ cố gắng tiếp tục thể hiện tốt ở trận sắp tới".