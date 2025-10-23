Cụ bà 79 tuổi mất tích, nghi bị nước cuốn trôi trong ngôi nhà ven suối ở TP.HCM

(VTC News) -

Lực lượng chức năng xã Bàu Bàng (TP.HCM) đang tiếp tục tìm kiếm cụ bà Nhâm Nữ (79 tuổi), nghi bị cuốn trôi trong trận mưa chiều tối qua (22/10).

Hiện trường ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/10, Công an xã Bàu Bàng nhận được trình báo của ông Hứa Quốc Trung, về việc mẹ của ông, là bà Nhân Nữ mất tích.

Ông Trung phát hiện sự việc vào tối qua, khi ông đi làm về. Ông nghi ngờ mẹ đã bị nước cuốn trôi trong trận mưa lớn vào chiều tối.

Cơ quan chức năng sau đó đã đến hiện trường ngôi nhà của cụ Nữ. Ngôi nhà được dựng tạm mái tôn, nằm sát suối Cầu Đen. Tuy nhiên, sau trận mưa, khu vực quanh suối bị sạt lở nghiêm trọng, ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã phong toả khu vực sạt lở, cử đội cứu hộ tìm kiếm tung tích cụ bà theo nhiều hướng.

Đồng thời, Công an xã Bàu Bàng đã phát thông báo tìm kiếm cụ.

Cụ thể, Công an xã Bàu Bàng thông báo tới người dân: Cụ Nhâm Nữ cao khoảng 1m6. Người gầy, tóc ngang vai, tay trái đeo vòng loại mã não, mặc đồ thun, áo dài tay màu tối, quần dài màu đen.

Nếu ai phát hiện cụ Nhâm Nữ ở đâu báo ngay Công an xã Bàu Bàng.