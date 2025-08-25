Công trình 128 tỷ từng đoạt giải quốc tế, hỏng đèn nhiều tháng chưa được sửa

(VTC News) -

Theo phản ánh của người dân và du khách, hệ thống điện chiếu sáng tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa) đã hỏng từ dịp Tết 2025. Suốt hơn 7 tháng qua, tình trạng này vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhiều du khách thất vọng khi đến tham quan, check-in tại công trình biểu tượng của tỉnh Đắk Lắk.

Đây cũng là công trình duy nhất ở Đông Nam Á từng được trao giải Cảnh quan đô thị châu Á và được Ban Tổ chức World Travel Awards bình chọn là Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong bị hỏng đèn led đã 7 tháng. (Ảnh chụp tối 22/8)

Anh Nguyễn Văn Trí (du khách đến từ phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, sau khi tỉnh hợp nhất, anh rất háo hức đưa gia đình về phía biển để tham quan. “Lần đầu tiên Đắk Lắk có biển nên tôi dẫn gia đình xuống chơi. Nhưng buổi tối ra Quảng trường Tháp Nghinh Phong lại thất vọng vì đèn led hầu hết hư hỏng, chỉ có vài ngọn le lói, không lung linh như trên hình tôi đã từng thấy”, anh nói.

“Một công trình mang tầm vóc khu vực, từng giành giải thưởng quốc tế nhưng lại bị bỏ mặc hư hỏng như thế này là rất đáng tiếc”, anh Trí chia sẻ thêm.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương.

Anh Nguyễn Công Điền (tài xế xe dịch vụ) cũng bày tỏ: “Hầu hết du khách đến Tuy Hòa đều ghé Tháp Nghinh Phong để check-in. Thế nhưng hệ thống điện bị hỏng từ dịp Tết đến nay, ban đêm tối om, vừa mất mỹ quan, vừa khiến du khách thất vọng”.

Tháp Nghinh Phong khi vừa nghiệm thu vào tháng 1/2021.

Tháp Nghinh Phong được xây dựng dựa trên ý tưởng của Công ty Huni Architectes (Pháp), do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) làm chủ đầu tư.

Công trình cao 42 m, nằm trên diện tích gần 7.200 m², gồm hai khối tháp đối xứng cao 28 m và 34 m, được tạo thành từ 100 cột đá sắp xếp theo nghệ thuật hình khối. Công trình khởi công tháng 4/2019, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2021 với tổng vốn đầu tư khoảng 128 tỷ đồng.

Tháp Nghinh Phong về đêm khi đèn chưa hư hỏng. (Ảnh: Viễn Duy)

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi hoàn thành, công trình đã bàn giao cho TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa) quản lý, vận hành. Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Tuy Hòa được giao nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Khi hệ thống chiếu sáng hư hỏng, đơn vị này đã báo cáo UBND TP Tuy Hòa để xin kinh phí nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Sau hợp nhất, Ban Quản lý dịch vụ công ích được hợp nhất vào Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị này đã lập dự toán, đề nghị hơn 3 tỷ đồng để sửa chữa.

“Chúng tôi đang chờ UBND tỉnh xem xét, giao kinh phí cho phường Tuy Hòa để thuê đơn vị khắc phục sự cố” – lãnh đạo Ban cho hay.

Trong khi chờ phương án xử lý, tình trạng hư hỏng hệ thống chiếu sáng kéo dài khiến Tháp Nghinh Phong ngày càng kém hấp dẫn trong mắt du khách. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục để công trình tiếp tục là điểm nhấn du lịch của phố biển Tuy Hòa.