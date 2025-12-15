Công nghệ AI đang thay đổi cách người Việt xây dựng nhà ở

(VTC News) -

Khi AI trở thành công cụ “mở khóa” ý tưởng thiết kế

Ở giai đoạn lên ý tưởng, AI đang được nhiều đơn vị thiết kế sử dụng như một công cụ hỗ trợ hiệu quả. Chỉ cần nhập các thông tin cơ bản như diện tích, nhu cầu công năng, số tầng hay phong cách mong muốn, hệ thống có thể nhanh chóng đưa ra nhiều phương án mặt bằng và phối cảnh sơ bộ.

AI được tích hợp trong tư vấn xây nhà trọn gói.

Theo các kiến trúc sư, điểm mạnh của AI không nằm ở việc thay thế con người, mà ở khả năng rút ngắn thời gian và mở rộng góc nhìn. Thay vì phải chờ nhiều vòng phác thảo, gia chủ có thể tiếp cận cùng lúc nhiều kịch bản thiết kế khác nhau, từ đó dễ dàng xác định phương án phù hợp ngay từ đầu.

Anh Tô Anh Đài, kiến trúc sư Viettel Construction có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà ở dân dụng chia sẻ: “Trước đây, khách hàng phải mất hàng tuần để trao đổi với kiến trúc sư, duyệt bản vẽ qua nhiều vòng. Giờ đây, chỉ trong vài phút, AI không làm thay vai trò của kiến trúc sư. Nhưng nó giúp hai bên, bao gồm người làm nghề và khách hàng hiểu nhau nhanh hơn. Những điều trước đây khó diễn đạt bằng lời, giờ đã có thể nhìn thấy bằng hình ảnh.”

Viettel Construction ứng dụng công nghệ trong xây dựng nhà ở dân dụng

Trong bối cảnh xây dựng nhà ở dân dụng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, Viettel Construction đang từng bước thay đổi cách người Việt xây nhà bằng việc đưa các tiêu chuẩn quản lý vốn chỉ xuất hiện ở dự án quy mô lớn vào từng công trình nhà ở riêng lẻ. Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống điều hành trung tâm IOC được tích hợp xuyên suốt quá trình tư vấn, thiết kế và thi công, giúp mỗi ngôi nhà dù nhỏ vẫn được vận hành theo quy trình chuẩn.

Viettel Construction xuất sắc nhận đạt giải Top 10 Sản phẩm Công nghệ số Make in VietNam 2024 với Intelligent Operations Center - IOC.

Chỉ với các thông tin cơ bản về diện tích đất, nhu cầu sử dụng và ngân sách, với công nghệ kết hợp AI do Viettel Construction phát triển, kiến trúc sư khi tư vấn cho khách hàng chỉ cần nhập thông tin cơ bản như diện tích đất, số tầng, phong cách mong muốn và ngân sách dự kiến.

Hệ thống sẽ tự động gợi ý phương án thiết kế tối ưu, bao gồm phối cảnh mặt tiền, bố trí không gian, cơ cấu các phòng. Sau khi có những gợi ý và trao đổi ban đầu, kiến trúc sư sẽ dễ dàng tinh chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế và điều kiện kỹ thuật của từng địa phương.

Thông qua hệ thống IOC, toàn bộ quá trình triển khai công trình được giám sát tập trung: Từ tiến độ từng hạng mục, kiểm soát vật tư, nhân lực, đến chất lượng thi công và các mốc nghiệm thu. Dữ liệu từ công trường được cập nhật liên tục, cho phép doanh nghiệp kiểm soát đồng thời hàng nghìn công trình nhà ở trên toàn quốc, trong khi gia chủ vẫn có thể theo dõi tiến độ và yên tâm giao khoán mà không cần thường xuyên túc trực tại công trường.

Viettel Construction thiết lập tiêu chuẩn mới trong xây dựng nhà ở đơn lẻ

Năm 2025, Viettel Construction được vinh danh là “Doanh nghiệp Xây dựng của năm” tại Vietnam Construction Awards – giải thưởng cao nhất do Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Tạp chí Người Xây dựng bình chọn. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ, giữ vững chất lượng và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.

Đặc biệt, Viettel Construction từng bước thiết lập tiêu chuẩn trong ngành xây dựng dân dụng khi giúp rút ngắn thời gian thiết kế, hạn chế sai sót giữa bản vẽ và thực tế thi công, đồng thời nâng cao độ chính xác khi dự toán chi phí đối vốn là nhược điểm lớn nhất của phương pháp xây dựng truyền thống.

Viettel Construction tiên phong ứng dụng công nghệ trong xây dựng.

Việc ứng dụng AI và IOC vào nhà ở dân dụng cho thấy một bước đi mang tính hệ thống lõi của Viettel Construction đưa năng lực quản lý công trình chuyên nghiệp, vốn chỉ thấy ở các khu đô thị, nhà máy hay công trình hạ tầng lớn, trở thành tiêu chuẩn phổ thông cho từng ngôi nhà của người dân.

Với hơn 6.000 công trình đã bàn giao và mạng lưới gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia phủ khắp các địa phương, Viettel Construction đang chứng minh rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi gắn với năng lực triển khai thực tế và mang lại sự an tâm dài hạn cho người xây nhà, thiết lập tiêu chuẩn mới trong xây dựng trọn gói.