Chuyển đổi số quy trình giao nhận hàng hóa tại Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

(VTC News) -

Sáng 26/11, Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng, Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ Golive quy trình giao nhận hàng hóa bằng chứng từ điện tử tại kho CFS.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện hoạt động giao nhận hàng hóa của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng, hướng tới mục tiêu số hóa 100% quy trình giao nhận hàng hóa.

Hệ thống giao nhận hàng hóa bằng chứng từ điện tử được phát triển bởi TCIS và tiến hành áp dụng tại kho CFS cảng Tân Cảng Cát Lái. Hệ thống đưa vào các ứng dụng nhằm tăng tốc độ giao nhận hàng hóa, đơn giản hoá thủ tục giấy tờ, giảm thiểu sai sót, thất lạc chứng từ giấy. Các thao tác xác nhận giao nhận, đóng/rút hàng, thanh toán, xuất trình chứng từ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, thay thế quy trình thủ công bằng giấy như trước đây.

Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng là đơn vị đầu tiên áp dụng quy trình giao nhận hàng hoá bằng chứng từ điện tử trong hệ thống Tân Cảng Sài Gòn.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và công ty giao nhận vận tải có thể tạo và xác nhận việc giao nhận hàng hóa trực tuyến, sử dụng chữ ký số, nhận hóa đơn điện tử và theo dõi trạng thái xử lý lô hàng theo thời gian thực thông qua phần mềm quản lý kho hàng điện tử eWMS.

Trước đây, lái xe khi vào cảng giao, nhận hàng phải mang theo nhiều loại giấy tờ, di chuyển nhiều bước giữa các bộ phận để hoàn thành thủ tục. Đến nay, khi áp dụng chứng từ điện tử sẽ giúp rút ngắn tối thiểu 30-50% thời gian làm thủ tục tại kho hàng, giảm ùn tắc tại khu vực xung quanh kho CFS.

Bên cạnh đó, còn giảm thiểu tối đa việc in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng truy xuất dữ liệu và quản lý dữ liệu thông minh. Đảm bảo tính minh bạch và an toàn thông tin nhờ cơ chế xác thực, đối soát điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đoàn Phi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng cho biết, giải pháp này giúp tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc xây dựng mô hình quản lý kho thông minh trong hệ thống Tân cảng Sài Gòn.

"Việc Golive quy trình giao nhận hàng hoá bằng chứng từ điện tử là một trong những dự án trọng điểm nằm trong chiến lược chuyển đổi số của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng, tiếp nối việc triển khai Cổng tự động (AutoGate) và các giải pháp quản lý kho thông minh trước đó", Thượng tá Đoàn Phi nói.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển hệ thống eWMS trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cấp thêm tính năng thông minh trong hệ thống như: theo dõi lô hàng, hẹn giờ lấy hàng, chat bot AI và trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) với các doanh nghiệp logistics, đại lý hãng tàu.