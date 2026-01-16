Chuyến bay xuyên đêm cứu bệnh nhân nguy kịch trên đảo Sinh Tồn

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân V.N.P.A (20 tuổi), đang làm việc trên đảo Sinh Tồn. Trưa 14/1 bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, mê sâu, diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) lúc 16h cùng ngày.

Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân hôn mê do tổn thương thần kinh trung ương, và ngay lập tức kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175.

Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân nhiễm trùng thần kinh nguy kịch được đưa về đất liền ngay trong đêm. (Ảnh: BVCC)

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm, Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Ngay sau đó, Bệnh viện Quân y 175 báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất. Đến 0h30 ngày 15/1, chuyến bay cấp cứu đường không được thực hiện trong đêm, tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, đưa bệnh nhân rời đảo Sinh Tồn về đất liền.

Trong quá trình vận chuyển, công tác bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và phòng chống lây nhiễm được đặt lên hàng đầu.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Do bệnh nhân có tổn thương não, kíp buộc phải yêu cầu máy bay bay thấp hơn so với bình thường nhằm hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất, điều này khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể. Bên cạnh đó, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, vì vậy kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ.”

Trưa cùng ngày, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 và nhanh chóng được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt.

Các bác sĩ đã triển khai đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu nhằm đánh giá chính xác tình trạng bệnh.

Bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của các chuyên khoa liên quan để thống nhất chẩn đoán, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp và tiến hành điều trị tích cực cho người bệnh.