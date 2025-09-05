Chưa có căn cứ xác định Chủ tịch LĐ quyền Anh Việt Nam bị bắt ở nước ngoài

(VTC News) -

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) chưa tìm được căn cứ xác thực thông tin ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở nước ngoài. Tin đồn này được lan truyền những ngày gần đây, trùng với thời điểm vị lãnh đạo VBF mất liên lạc.

Một trang web chưa xác định mức độ uy tín - thuộc sở hữu của công ty tư nhân có trụ sở ở Sacramento (Mỹ) chuyên đăng nội dung về tội phạm và trật tự của thành phố San Francisco - đưa tin người đàn ông tên "Bao Luu" bị bắt vì buôn ma túy, có lệnh dẫn độ về Australia. Tuy nhiên, chưa có căn cứ để khẳng định người này là ông Lưu Tú Bảo.

Cụ thể, The Australian Federal Police (AFP, afp.gov.au) - trang thông tin của cảnh sát Australia và The Drug Enforcement Administration (DEA, dea.gov) - trang tin của Lực lượng chống ma túy Mỹ đều không nhắc đến vụ án nào có tên "Tu Bao Luu" hay các vụ án về ma túy liên quan đến Việt Nam trong năm 2025.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) vướng nhiều tin đồn.

Để đảm bảo tính chính xác, Liên đoàn quyền anh Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về các thông tin liên quan đến cá nhân ông Lưu Tú Bảo. Hiện này, việc người đàn ông này có gặp vấn đề về pháp luật hay không vẫn chưa rõ ràng.

Ông Lưu Tú Bảo là Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023 - 2028), Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC).

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết cơ quan này mới nắm được thông tin qua truyền thông và chưa có xác minh chính thức. Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) họp khẩn ngay chiều nay (4/9) để làm rõ các thông tin và báo cáo.

Đại diện VBF cho biết ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ từ tháng 2/2025 để làm đám tang cho con trai ruột. Vị này vướng vào tranh cãi với một nhóm người Việt khác có quan hệ nhiều năm trước. Đôi bên xảy ra kiện tụng và ông Lưu Tú Bảo giành phần thắng. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm tại Mỹ sẽ xử thêm một lần nữa theo luật ở nước sở tại vào tháng 1/2026.

Chiều nay, ban chấp hành VBF tiếp tục họp về vấn đề nhân sự, liên quan đến việc phân công nhiệm vụ trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt. Khả năng tổ chức đại hội bất thường, bầu chủ tịch mới được nhắc tới nhưng chưa có quyết định chính thức. Trong trường hợp ông Lưu Tú Bảo liên lạc trở lại và ủy quyền điều hành cho các thành viên khác trong ban chấp hành, việc kiện toàn giữa nhiệm kỳ có thể không cần thiết.