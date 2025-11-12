Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm ‘giảm 12kg’ chưa được cấp phép

(VTC News) -

Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành công văn gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” đang được quảng cáo và bán trên sàn thương mại điện tử này.

Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả hậu kiểm cho thấy sản phẩm này chưa từng được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm như thông tin công khai trên mạng. Cụ thể, Cục không cấp giấy số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm nêu trên của Công ty TNHH Thương mại HKK (địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Hình ảnh sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami" giảm mỡ bụng được kinh doanh trên mạng.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải tuân thủ nghiêm Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Shopee được yêu cầu thực hiện bốn nội dung: Gỡ bỏ ngay sản phẩm vi phạm; rà soát toàn bộ danh mục thực phẩm chức năng đang kinh doanh; chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc công bố hợp pháp trên hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm; báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 17/11.

Cục cũng nhắc nhở Shopee tuân thủ các công văn trước đó liên quan việc quản lý sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Thông tin về vụ việc cũng đã được chuyển đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua hay sử dụng sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện hành vi quảng cáo, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép.