'Bộ ba vàng' Năng lượng - Tiện ích - Kết nối tại Alluvia City

(VTC News) -

Đây là những giá trị nổi bật của Tiểu khu 5 vừa ra mắt tại Thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng - Alluvia City. Dự án nổi lên như một biểu tượng mới về phong cách sống năng lượng, nơi các yếu tố thiên nhiên, công nghệ và cộng đồng cùng hội tụ để kiến tạo một chuẩn sống bền vững cho cư dân Thủ đô.

Phối cảnh tổng thể khu 217 căn biệt thự tại Tiểu khu Avita tại Alluvia City.

Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, Alluvia City không chỉ sở hữu vị trí chiến lược kết nối nhanh đến Hồ Gươm và phố cổ chỉ mất hơn 30 phút, tới đường vành đai 2 chỉ 15 phút. Dự án cũng nằm trên trục giao thông trọng điểm như đường 3.5, cầu Ngọc Hồi, và Vành đai 4. Đặc biệt, Alluvia City sở hữu địa thế hiếm có khi nằm bên sông Hồng, mang lại sinh khí, gió lành và phù sa.

Tiểu khu 5 của Alluvia City vừa ra mắt 217 căn biệt thự với diện tích 12,1 ha, mang trong mình “bộ ba vàng” Năng lượng - Tiện ích - Kết nối, tạo ra giá trị độc bản khó dự án nào có được.

Năng lượng: Bắt đầu từ thiên nhiên và cân bằng

Tiểu khu 5 chính là điểm giao thoa năng lượng, trái tim của phân khu Alluvia Onsen nơi cư dân có thể cảm nhận rõ sự tái tạo mỗi ngày.

Đón gió từ sông, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mảng xanh, các căn biệt thự được lấy cảm hứng từ triết lý biophilic design (thiết kế hướng sinh học), đưa thiên nhiên trở thành một phần của đời sống cư dân. Mỗi căn nhà là một “ốc đảo năng lượng”, nơi gió, nước, ánh sáng và không khí lưu chuyển tự nhiên, giúp tái tạo sinh lực sau một ngày dài.

Bên cạnh đó, nguồn khoáng nóng tự nhiên, tài sản độc bản của Alluvia City, chính là “trái tim” của năng lượng sống tại đây. Việc kết hợp giữa địa thế ven sông và Onsen khoáng nóng không chỉ mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, mà còn nâng tầm phong cách sống wellness thành một phong cách sống năng lượng: Sống chủ động, khỏe mạnh và tái sinh mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà Tiểu khu 5 được định vị là “hub năng lượng sống hiện đại”, bởi nơi đây, mỗi chi tiết quy hoạch, vật liệu và cảnh quan đều được thiết kế để cân bằng giữa con người và tự nhiên.

Tiện ích: Tâm điểm của cuộc sống toàn năng

Giữa quần thể Alluvia City rộng lớn, Tiểu khu 5 được quy hoạch như một trung tâm tiện ích hội tụ, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn mọi nhu cầu sống chỉ trong bán kính vài phút.

Phối cảnh Tiểu khu 5, Alluvia Onsen.

Ba “điểm chạm năng lượng” lớn nhất cùng hội tụ tại đây: trường liên cấp, khu phức hợp thể thao, và khu Onsen khoáng nóng tái tạo sức khỏe.

Chỉ cần vài bước chân, cư dân có thể đưa con đến trường, rèn luyện thể thao, hoặc ngâm mình trong làn khoáng nóng thư giãn. Không gian tiện ích không chỉ là yếu tố phục vụ, mà còn là chất xúc tác cộng đồng. Những con đường rợp bóng cây, tuyến dạo bộ ven hồ hay các sân thể thao ngoài trời đều được thiết kế để khuyến khích cư dân giao lưu, vận động và tận hưởng cuộc sống.

Với người mua ở, đó là cuộc sống đủ đầy trong tầm tay. Với nhà đầu tư, đó là giá trị khai thác bền vững, bởi vị trí tâm điểm tiện ích luôn là yếu tố quyết định giá trị gia tăng lâu dài cho bất động sản.

Kết nối: Mở rộng không gian sống, nâng tầm giá trị

Tọa lạc ngay cửa ngõ của Alluvia City, sát tuyến đường 3.5 và trục nội khu lớn nhất, Tiểu khu 5 sở hữu lợi thế kết nối độc đáo. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển tới mọi phân khu của đại đô thị, đồng thời thuận tiện kết nối ra các trục huyết mạch hướng vào trung tâm Hà Nội hoặc các vùng kinh tế vệ tinh phía Bắc.

Alluvia City - Thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng

Chính vị trí cửa ngõ này giúp Tiểu khu 5 mang hai giá trị song song: an cư và thương mại. Những căn biệt thự hướng trục chính có thể được tận dụng làm shophouse hoặc dịch vụ gia đình, trong khi các căn sâu trong khu lại dành cho những ai yêu thích không gian riêng tư và yên tĩnh.Sự linh hoạt trong công năng sử dụng giúp tiểu khu này không chỉ là nơi sống, mà còn là nơi tạo sinh lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thế hệ cư dân.

Trong dài hạn, khi hạ tầng khu Đông Bắc Thủ đô hoàn thiện, giá trị của những bất động sản vừa gần sông, vừa gần trục giao thông, lại còn gần tiện ích như Tiểu khu 5 sẽ tăng trưởng vượt trội. Đây chính là yếu tố khiến nhiều chuyên gia đánh giá, đây là khu vực có tiềm năng tăng giá cao tại dự án Alluvia City.