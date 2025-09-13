BIDV và VIMC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển hoạt động hàng hải

(VTC News) -

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và hàng hải.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc VIMC Lê Anh Sơn đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận.

Trong khuôn khổ hợp tác, BIDV sẽ đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, dịch vụ ngân hàng hiện đại và bố trí nguồn lực đồng hành với VIMC trong các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh doanh. Đây là bước đi chiến lược, mở ra dư địa tăng trưởng mới, nâng cao vị thế cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững cho cả hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định: BIDV sẽ tiếp tục đồng hành với VIMC và các đơn vị thành viên thông qua việc cung cấp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng toàn diện nhu cầu vốn, dịch vụ tích hợp và các giải pháp tài chính tối ưu.

Đại diện Lãnh đạo BIDV Cầu Giấy và VIMC Lines ký kết thỏa thuận nguyên tắc.

Trong giai đoạn tới, BIDV cam kết dành những nguồn lực tốt nhất, đồng thời đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm, phương án kinh doanh hiệu quả của VIMC.

Chủ tịch HĐQT VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh cũng cho biết: Thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao sức cạnh tranh. VIMC cam kết đồng hành chặt chẽ cùng BIDV, cùng hướng tới mục tiêu phát triển đất nước thịnh vượng, bền vững.

Hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác, ngay trong khuôn khổ chương trình, 2 đơn vị thành viên của BIDV và VIMC là Chi nhánh Cầu Giấy và Công ty CP Vận tải Container VIMC (VIMC Lines) ký thỏa thuận nguyên tắc về tài trợ các dự án đầu tư tàu biển, tạo tiền đề cho những dự án hợp tác cụ thể và hiệu quả trong thời gian tới.

Đại diện Lãnh đạo BIDV và VIMC chúc mừng thành công Lễ ký kết.

BIDV là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất và có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam với gần 3 triệu tỷ đồng vào thời điểm 30/6/2025; VIMC là doanh nghiệp chủ lực ngành hàng hải hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi: cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải.

Việc BIDV và VIMC triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của hai doanh nghiệp hàng đầu đất nước và mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững trong hoạt động tài chính, hàng hải ... qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.