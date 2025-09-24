BIDV ra mắt SmartBanking ra mắt phiên bản X

(VTC News) -

Từ 25/9 - 28/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ diễn ra đại nhạc hội công nghệ BIDV Music Festival – The Emerald X. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ra mắt BIDV SmartBanking phiên bản X, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển ứng dụng BIDV SmartBanking.

Loạt trải nghiệm công nghệ độc đáo tại booth BIDV SmartBanking phiên bản X

Điểm nhấn đầu tiên của sự kiện chính là booth công nghệ hiện đại xuất hiện và hoạt động liên tục 4 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là lần đầu tiên BIDV SmartBanking thiết kế không gian trải nghiệm quy mô lớn giữa trung tâm thành phố, mang công nghệ ngân hàng số đến gần hơn với công chúng.

Hé lộ một số góc “2-tek” hoành tráng của sự kiện BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Khách hàng tham dự sẽ được trực tiếp khám phá những tiện ích của BIDV SmartBanking phiên bản X, với loạt điểm nổi bật như trợ lý AI cá nhân hóa, giao diện mới thân thiện và khả năng tích hợp đa dạng tiện ích số. Ngoài việc tận mắt khám phá phiên bản mới, khách tham quan còn có thể tham gia các trò chơi công nghệ như Nhịp điệu X, chụp ảnh cùng Glambot và nhận quà tặng, voucher ưu đãi “độc quyền”.

Đặc biệt, khi tham gia đủ các hoạt động tại booth sự kiện, khách hàng còn có cơ hội được nhận vé Fanzone VIP để tham gia đêm nhạc “BIDV Music Festival – The Emerald X” diễn ra vào tối 27/9/2025.

Dàn sao đổ bộ BIDV Music Festival - “The Emerald X: Chạm di sản, mở tương lai”

Sự kiện BIDV Music Festival năm nay được thiết kế như một hành trình đa giác quan. Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, đây còn là thông điệp khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ của BIDV trong kỷ nguyên số, với trọng tâm là ứng dụng AI và công nghệ cá nhân hóa để nâng tầm trải nghiệm tài chính cho người dùng.

Đêm nhạc 27/9/2025 sẽ là tâm điểm của chuỗi sự kiện, được dàn dựng thành ba chương: Chạm di sản, Bản lĩnh thời đại và Mở tương lai với sự tham gia sản xuất của ekip giàu kinh nghiệm đó là Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn.

Dàn nghệ sỹ tham gia đêm nhạc BIDV Music Festival – The Emerald X.

Chưa hết, sự kiện còn đặc biệt thu hút công chúng bởi sự góp mặt của dàn nghệ sỹ đình đám như Tùng Dương, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, (S)TRONG Trọng Hiếu, Chillies… cùng nhiều khách mời khác, hứa hẹn mang đến một sân khấu âm nhạc ngập tràn xúc cảm, nơi khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp và thưởng thức những màn trình diễn “mãn nhãn”. Đây cũng chính là điểm nhấn giải trí trong chuỗi sự kiện, mang tới không gian âm nhạc đa dạng và giàu cảm xúc cho khán giả.

Vé Fanzone VIP được phát hành với số lượng giới hạn, phân phối qua Ticketbox và dành riêng cho khách hàng trải nghiệm BIDV SmartBanking phiên bản X tại booth sự kiện. Với các khách tham quan trực tiếp tại sự kiện, khi hoàn tất các hoạt động tương tác tại booth sẽ có cơ hội đổi vé fanzone để tham gia đêm nhạc.

Dấu ấn trong hành trình số hóa của BIDV

Việc ra mắt BIDV SmartBanking phiên bản X không chỉ là một bản nâng cấp ứng dụng, mà là dấu ấn quan trọng trong chiến lược ngân hàng số toàn diện của BIDV. Nếu các phiên bản trước tập trung vào việc mở rộng tiện ích thanh toán và giao dịch cơ bản, thì phiên bản X đi sâu hơn khi đặt trải nghiệm cá nhân hóa của người dùng làm trung tâm.

Điểm nhấn nổi bật là trợ lý tài chính AI tích hợp ngay trong ứng dụng, có khả năng phân tích hành vi chi tiêu, đưa ra gợi ý tiết kiệm và đầu tư tự động, nhắc lịch thanh toán định kỳ và tối ưu tốc độ xử lý giao dịch. Song song, BIDV mở rộng hệ sinh thái số: Từ mua sắm online, đặt vé xem phim, gọi taxi/xe máy công nghệ, đặt vé tàu – xe – máy bay, đến quản lý tài chính cá nhân, tất cả được gói gọn trong một ứng dụng duy nhất.

Giao diện của BIDV SmartBanking phiên bản X.

Với phiên bản hoàn toàn mới này, BIDV SmartBanking không chỉ phục vụ nhóm khách hàng trẻ ưa thích sự tiện lợi và nhanh chóng với các tiện ích cuộc sống, mà còn cung cấp giải pháp tài chính chuyên sâu cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư, tích sản. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình tiên phong số hóa của BIDV – ngân hàng có gần 7 thập kỷ phát triển.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các tính năng mới của BIDV SmartBanking phiên bản X tại: https://bidv.com.vn/smartbanking/ hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ kịp thời.