Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mỡ mặt. Các chuyên gia khuyến nghị, nên hạn chế tinh bột, đồ ngọt, chất béo và các loại đồ uống có gas, rượu bia. Đây là những tác nhân khiến cơ thể tích mỡ và giữ nước, làm khuôn mặt trở nên tròn trịa.

Thay vào đó, cần bổ sung nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và uống đủ nước mỗi ngày. Chế độ ăn giàu chất xơ không chỉ giúp giảm cảm giác thèm ăn mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ toàn thân và vùng mặt. Đồng thời, việc uống đủ nước giúp đào thải độc tố, duy trì làn da căng mịn và sáng khỏe.

Massage đúng cách giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện tình trạng da chảy xệ, từ đó mang lại gương mặt thon gọn và trẻ trung hơn (Ảnh minh họa: KT)

Bài tập cơ mặt

Tập luyện các động tác dành riêng cho cơ mặt là cách đơn giản và an toàn để gương mặt trở nên thon gọn. Một số bài tập thường được áp dụng gồm:

Môi cá: Hóp má và tạo hình môi chữ O, giữ trong 20 giây, lặp lại 10 lần.

Khóa cằm: Ngồi tư thế hoa sen, gập người về phía trước, ép cằm vào ngực, nín thở và lặp lại 10 lần.

Uốn lưỡi: Đưa đầu lưỡi chạm vòm họng, giữ cho đến khi vùng cổ họng căng ra.

Súc miệng bằng không khí: Đẩy hơi trong miệng từ bên này sang bên kia liên tục vài phút.

Sư tử gầm: Quỳ gối, chống tay, ngửa cổ, há to miệng, thè lưỡi và gầm mạnh để giải tỏa căng thẳng.

Nâng gò má: Mỉm cười, dùng ngón tay nâng nhẹ má lên, giữ vài giây rồi thả lỏng.

Những động tác này giúp săn chắc cơ mặt, cải thiện lưu thông máu, từ đó mang lại làn da hồng hào và gương mặt gọn gàng hơn.

Yoga mặt: Yoga mặt đang được nhiều người lựa chọn nhờ sự nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Các bài tập yoga giúp cơ mặt săn chắc, giảm chảy xệ và nọng cằm. Đồng thời, phương pháp này còn hỗ trợ thư giãn cơ mặt, làm mờ nếp nhăn và tăng tuần hoàn máu, giúp làn da tươi sáng.

Một số bài tập cơ bản như: nâng cao lông mày để giảm nếp nhăn trán, mím môi để làm săn chắc vùng cằm, hoặc thè lưỡi để tác động vào cơ hàm.

Massage mặt: Massage không chỉ là liệu pháp thư giãn mà còn mang lại hiệu quả làm đẹp rõ rệt. Các phương pháp phổ biến hiện nay gồm:

Đá lạnh: Giúp se khít lỗ chân lông, làm da săn chắc.

Thanh lăn: Giúp thư giãn cơ mặt, giảm căng thẳng và tăng lưu thông máu.

Máy massage chuyên dụng: Kích thích sản sinh collagen, elastin, tăng độ đàn hồi cho da.

Gua Sha: Tác động vào các huyệt đạo trên mặt, hỗ trợ đào thải độc tố, nâng cơ và giảm mỡ mặt.

Massage đúng cách còn giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện tình trạng da chảy xệ, từ đó mang lại gương mặt thon gọn và trẻ trung hơn.

Các phương pháp trên chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt khi được thực hiện kiên trì và kết hợp với lối sống lành mạnh. Mỗi người sẽ có cơ địa khác nhau, do đó tốc độ và mức độ thay đổi cũng không giống nhau. Tuy nhiên, nếu duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện đều đặn và kết hợp massage hoặc yoga, việc sở hữu gương mặt thon gọn trong một tuần hoàn toàn khả thi.