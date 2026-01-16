Bắt người đàn ông đập phá xe ô tô hàng xóm ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 16/1, Công an phường Trường Vinh cho biết, đơn vị đã đấu tranh làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú khối 15, phường Trường Vinh, Nghệ An).

Video người đàn ông đập phá xe ô tô ở đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh (Nghệ An)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h10 ngày 12/1/2026, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh L.Đ.C. (SN 1995, trú xã Hải Lộc, Nghệ An; tạm trú phường Trường Vinh) về việc xe ô tô của gia đình để trước nhà trên đường Phan Đăng Lưu (khối 15) bị đập phá. Vụ việc khiến kính chắn gió phía trước và nhiều bộ phận ngoại thất của xe ô tô mang BKS 37C-457.XX bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an đã cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, điều tra. Nhận định đối tượng có hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật, Công an phường Trường Vinh đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy xét, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đến khoảng 15h ngày 13/1/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn – người sinh sống gần nhà anh L.Đ.C. Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, Sơn đã khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên khoảng 5h40 ngày 12/1 đã dùng xà cạy kim loại đập nhiều lần vào xe ô tô của anh C., gây hư hỏng tài sản.

Hiện Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sơn theo quy định của pháp luật.