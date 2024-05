Bắt giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

(VTC News) -

Ngày 4/5, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến vụ án tại Dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng bị bắt trong quá trình điều tra vụ án tại Dự án này.

Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ, khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khen ngợi lực lượng công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm.

Ông Mai Tiến Dũng.

Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11, 12; từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 4/2021, ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt, ông Dũng từng hai lần bị kỷ luật.

Tháng 1/2023, ông Mai Tiến Dũng bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ "chuyến bay giải cứu". Tháng 1/2024, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Ông Mai Tiến Dũng bị Bộ Chính trị khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng.

* Tiếp tục cập nhật