Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 8/2025

Thứ Năm, 07/08/2025 17:00:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe tay ga SH Mode của Honda trong tháng 8 tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, thể thao và đặc biệt. Đi kèm với 8 tùy chọn màu sắc: Đỏ, trắng, xanh, đen, xanh đen, đỏ đen, xám đen và bạc đen.

So với tháng 7, giá niêm yết của Honda SH Mode trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá 63.808.363 đồng.

Honda SH Mode phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

SH Mode là mẫu xe tay ga cao cấp của Honda được nhiều người dùng yêu thích bởi sở hữu ngoại hình thon gọn, trẻ trung, đậm nét châu Âu sang trọng. Không chỉ thế, xe Honda SH Mode còn được hãng trang bị khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van mạnh mẽ và có nhiều tính năng hiện đại được thừa hưởng từ người anh Honda SH.

Tại các đại lý, giá xe máy SH Mode trong tháng 8 có sự điều chỉnh, giảm mỗi phiên bản từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Giá thực tế cao hơn khoảng 5.668.000 - 6.591.637 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩn (CBS)Đỏ57.132.00062.800.0005.668.000
Xanh57.132.00062.800.0005.668.000
Trắng57.132.00062.800.0005.668.000
Phiên bản cao cấp (ABS)Xanh đen62.139.27368.400.0006.260.727
Đỏ đen62.139.27368.400.0006.260.727
Phiên bản đặc biệt (ABS)Bạc đen63.317.45569.900.0006.582.545
Đen63.317.45569.900.0006.582.545
Phiên bản thể thao (ABS)Xám đen63.808.36370.400.0006.591.637

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Văn Hải(Tổng hợp)
