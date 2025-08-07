Xe tay ga SH Mode của Honda trong tháng 8 tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, thể thao và đặc biệt. Đi kèm với 8 tùy chọn màu sắc: Đỏ, trắng, xanh, đen, xanh đen, đỏ đen, xám đen và bạc đen.

So với tháng 7, giá niêm yết của Honda SH Mode trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá 63.808.363 đồng.

Honda SH Mode phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

SH Mode là mẫu xe tay ga cao cấp của Honda được nhiều người dùng yêu thích bởi sở hữu ngoại hình thon gọn, trẻ trung, đậm nét châu Âu sang trọng. Không chỉ thế, xe Honda SH Mode còn được hãng trang bị khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van mạnh mẽ và có nhiều tính năng hiện đại được thừa hưởng từ người anh Honda SH.

Tại các đại lý, giá xe máy SH Mode trong tháng 8 có sự điều chỉnh, giảm mỗi phiên bản từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Giá thực tế cao hơn khoảng 5.668.000 - 6.591.637 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Xanh 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Trắng 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 68.400.000 6.260.727 Đỏ đen 62.139.273 68.400.000 6.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 69.900.000 6.582.545 Đen 63.317.455 69.900.000 6.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 70.400.000 6.591.637

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.