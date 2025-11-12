Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 11/2025

MINI là thương hiệu xe hơi đến từ Anh Quốc, nổi tiếng toàn cầu với phong cách cá tính, trẻ trung và năng động. Các dòng xe MINI nổi bật bao gồm Hatch, Clubman, Countryman, Convertible và Electric, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến những chuyến hành trình dài.

Trong đó, Mini Cooper Clubman 2025 là phiên bản nâng cấp của dòng xe hatchback sang trọng, phong cách đến từ thương hiệu MINI. Xe nổi bật với thiết kế ngoại thất trẻ trung, thể thao, kết hợp các đường nét cổ điển đặc trưng của MINI nhưng vẫn hiện đại và năng động.

Mini Cooper Clubman 2025 là phiên bản nâng cấp của dòng xe hatchback sang trọng. (Ảnh: danhgiaxe.com)

Clubman 2025 sở hữu nội thất cao cấp với chất liệu sang trọng, ghế bọc da, trang trí kim loại tinh tế và không gian cabin rộng rãi. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng hiện đại, kết nối Apple CarPlay và Android Auto mang lại trải nghiệm tiện nghi tối đa. Khoang hành lý linh hoạt cùng nhiều ngăn chứa đồ giúp mọi hành trình trở nên thuận tiện và thoải mái.

Về vận hành, Mini Cooper Clubman 2025 được trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp hộp số tự động hoặc sàn linh hoạt. Hệ thống treo cải tiến và khung gầm cứng cáp đảm bảo sự ổn định, êm ái và cảm giác lái thể thao, phấn khích. Phiên bản All4 AWD còn mang đến khả năng bám đường tốt hơn trên nhiều điều kiện thời tiết.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) MINI 3-CỬA MINI 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 139 triệu MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI 5-CỬA MINI 5-CỬA Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI CONVERTIBLE MINI CONVERTIBLE Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI CLUBMAN MINI CLUBMAN Giá từ 2 tỷ 539 triệu MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 989 triệu MINI JOHN COOPER WORKS MINI JCW 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 529 triệu MINI JCW COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.