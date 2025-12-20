Ảnh cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah 'đốn tim' người hâm mộ

Sau hơn 11 năm hẹn hò bền chặt, hai diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Kim Woo Bin và Shin Min Ah tổ chức hôn lễ vào hôm nay (20/12). Đám cưới đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra chương mới trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi được ngưỡng mộ bậc nhất làng giải trí xứ kim chi.

Ảnh cưới tuyệt đẹp của Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

Theo xác nhận từ công ty quản lý, lễ cưới được tổ chức riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Không có truyền thông tác nghiệp nhằm đảm bảo sự riêng tư cho cô dâu – chú rể.

Buổi lễ do nam diễn viên Lee Kwang Soo, người bạn thân lâu năm của Kim Woo Bin, đảm nhận vai trò dẫn chương trình, mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tình cảm. Trong khi đó, ca sĩ – diễn viên D.O (EXO), người từng được đồn đoán sẽ biểu diễn, được cho là không thể tham dự do trùng lịch trình với Lễ trao giải Melon Music Awards 2025. Danh sách khách mời cụ thể vẫn chưa được công bố, song Lee Sun Bin dự kiến góp mặt, thu hút sự chú ý của công chúng về phong cách thời trang tại đám cưới.

Trước thềm hôn lễ, vào ngày 19/12, Kim Woo Bin chia sẻ loạt hình ảnh trên trang cá nhân, ghi lại những món quà cưới cao cấp từ các thương hiệu thời trang và đồng hồ danh tiếng, bên cạnh các lẵng hoa cưới trang nhã và phụ kiện ngọc trai tinh tế. Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên mạng xã hội.

Không gian trang trí hoa kết hợp ngọc trai với tông màu nhẹ nhàng, lãng mạn phần nào hé lộ phong cách tinh tế của buổi lễ, khiến công chúng càng thêm háo hức chờ đợi.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah quen biết nhau qua một buổi chụp hình quảng cáo thời trang và công khai mối quan hệ vào năm 2014. Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi luôn giữ đời sống tình cảm kín tiếng, tránh xa mọi ồn ào. Đặc biệt, trong giai đoạn Kim Woo Bin chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng năm 2017, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc và động viên anh, nhận được nhiều sự cảm phục từ công chúng.

Chia sẻ với người hâm mộ, Kim Woo Bin bày tỏ: “Chúng tôi cùng nhau đi qua một chặng đường dài, và giờ đây muốn tiếp tục hành trình đó như một gia đình”.

Công ty quản lý AM Entertainment cho biết: “Với niềm tin và sự gắn bó được xây dựng qua nhiều năm, Kim Woo Bin và Shin Min Ah quyết định trở thành bạn đời trọn đời của nhau. Chúng tôi mong nhận được những lời chúc phúc nồng ấm từ công chúng khi họ bước sang chương mới đầy ý nghĩa trong cuộc sống”.

Mối tình bền bỉ, kín đáo và không scandal của Kim Woo Bin và Shin Min Ah từ lâu được xem là hình mẫu đẹp trong giới nghệ sĩ. Hôn lễ hôm nay không chỉ là cái kết viên mãn cho một chuyện tình dài lâu, mà còn là khởi đầu mới đầy hạnh phúc, được người hâm mộ trong và ngoài nước gửi gắm nhiều lời chúc tốt đẹp.