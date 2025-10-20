4 điều cần lưu ý khi mua đất thổ cư để tránh rủi ro

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá đất liên tục tăng, việc sở hữu một mảnh đất thổ cư không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người mua thiếu kiến thức và không kiểm tra kỹ lưỡng.

Trước khi xuống tiền, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả.

Tìm hiểu vị trí và hạ tầng khu vực

Vị trí là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị và tiềm năng sinh lời của mảnh đất. Khi mua đất thổ cư, nên chọn nơi có giao thông thuận tiện, gần đường lớn, khu dân cư hiện hữu, và có đầy đủ tiện ích như trường học, chợ, bệnh viện.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp thoát nước, điện, internet và đặc biệt là tình trạng ngập úng, lối đi chung. Một khu đất có hạ tầng hoàn thiện không chỉ giúp bạn sinh sống tiện nghi mà còn dễ bán lại trong tương lai.

(Ảnh minh họa)

Kiểm tra pháp lý rõ ràng

Yếu tố quan trọng nhất khi mua đất thổ cư là kiểm tra giấy tờ pháp lý. Người mua cần yêu cầu người bán cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để xác minh đất thuộc sở hữu hợp pháp, không vướng tranh chấp, không bị quy hoạch hoặc thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, cần kiểm tra kỹ loại đất ghi trên sổ, bởi chỉ đất ở (thổ cư) mới được phép xây dựng nhà ở lâu dài. Nếu đất thuộc nhóm đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm, phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi xây dựng.

Kiểm tra quy hoạch

Một trong những rủi ro phổ biến là mua phải đất nằm trong diện quy hoạch hoặc giải tỏa. Người mua nên tra cứu thông tin quy hoạch, đảm bảo mảnh đất không nằm trong khu vực dự án hoặc hành lang an toàn giao thông.

Ngoài ra, cần tìm hiểu xem khu vực có tiềm năng phát triển đô thị hay không. Điều này ảnh hưởng lớn đến giá trị tăng trưởng trong tương lai.

Ký hợp đồng công chứng rõ ràng, đúng quy trình

Cần lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công chứng tại phòng công chứng nhà nước. Việc mua bán bằng giấy tay hoặc thỏa thuận miệng đều tiềm ẩn nguy cơ mất trắng nếu xảy ra tranh chấp.